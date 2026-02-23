PP y Vox mezclan en la comisión de la dana de Les Corts a familiares de fallecidos con agitadores de bulos y escépticos de la instrucción judicial

Representantes de las tres principales asociaciones de víctimas de la dana durante una reunión con las presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen (5d), a 13 de mayo de 2025, en Bruselas (Bélgica).

Las asociaciones de familiares de víctimas mortales de la dana de octubre de 2024 declaran a partir de este lunes en la comisión de investigación creada en Les Corts Valencianes después de muchos meses de espera y cuando están a punto de cumplirse 16 meses de la tragedia. Contarán la experiencia más dura de sus vidas, diluidas, por decisión del PP y Vox, que suman mayoría, con otras entidades representadas, por ejemplo, por un youtuber que se manchó adrede de barro para entrar en directo en un programa de televisión o contribuyó al bulo de que había cientos de muertos en el aparcamiento de un centro comercial de Aldaia.

También compartirán espacio con entidades que cuestionan la instrucción judicial o el número de fallecidos durante la riada, en la que perdieron la vida 230 personas en la provincia de Valencia. Fuentes parlamentarias aseguran que las intervenciones se han ordenado según el registro de petición de comparecencia.

Las sesiones arrancan a las 10.30 horas de este lunes con la intervención de la representante de la asociación Liberum —personados en la causa de la dana como acusación popular—, Concepción Cuevas, que puso en duda desde el principio el número de fallecidos durante la tragedia. Al igual que los ocho restantes comparecientes dispondrá de unos 22 minutos de exposición inicial y luego tres minutos de réplica a los grupos parlamentarios.

Liberum, entidad con sede en Asturias, es conocida, entre otra cuestiones, por sus acciones legales contra la vacunación obligatoria durante la covid-19, por los recursos contra la puesta en marcha de las Zonas de Bajas Emisiones en diversas ciudades españolas, por ser acusación popular en el caso Koldo o por sus acciones judiciales en el proceso contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. En un reciente tuit, la asociación abundó en la sospecha de que se estaba “ocultando información” sobre el número real de fallecidos y desaparecidos durante la dana.

Le seguirá Sonia Fuster, en representación de SOS Desaparecidos, asociación que representaba en un principio a la mayoría de familiares de fallecidos y de la que se fueron desgajando muchos de ellos después de que su presidente fuera de los primeros en reunirse en el Palau de la Generalitat con el entonces presidente Carlos Mazón.

También intervendrá Alejandro Carabel, de la Asociación Damnificados por la Dana Alfafar/Horta Sud, una de las tres entidades que han hecho piña con las dos asociaciones de víctimas mortales, con un tono crítico con la actuación de Mazón y su gobierno. Representan, sobre todo, a afectados por pérdidas materiales. Fernando Catalán hablará a continuación en nombre de “Tots a una veu”, una agrupación ciudadana de vecinos y damnificados que exigen mejores infraestructuras hidráulicas y protocolos de emergencia eficaces en caso de catástrofes. La asociación de vecinos Ecos del Agua de Benetússer cerrará la jornada del lunes.

El martes intervendrán las dos asociaciones de familiares de víctimas mayoritarias, las que han llevado el peso de las protestas y las críticas por la gestión del Gobierno valenciano. Rosa Álvarez y Mariló Gradolí. Ambas, junto a los damnificados de l’Horta Sud, han sido la voz de los familiares de los fallecidos en el Congreso de los Diputados o en el Parlamento y la Comisión Europeos.

Después de ellas tomará la palabra el youtuber Rubén Gisbert, presidente de la asociación Solo el pueblo salva al pueblo, lo que ha desatado duras críticas contra PP y Vox por parte de los dos grupos de la oposición, PSPV y Compromís, que no entienden cómo se pone al mismo nivel a los familiares de fallecidos con este representante. Gisbert, durante una conexión con el programa Horizonte, conducido por Iker Jiménez los días siguientes a la dana, contó que “había 700 tiques que no habían sido validados” en el aparcamiento del centro comercial Bonaire de Aldaia. Conocido por su canal en YouTube, Gisbert llegó a afirmar: “Os lo confirmo yo, aquí en el centro comercial Bonaire, ahí en el aparcamiento hay cientos de cadáveres, cientos de personas que bajaron para irse con sus coches y se quedaron atrapados. Aquí abajo hay cientos de personas ahogadas”, dijo en sus conexiones.

Además se hizo un público un video en el que el youtuber de Catarroja se manchaba adrede las rodillas de barro antes de su directo, lo que supuso su despido. Luego admitió que se equivocó y dio explicaciones. Los socialistas han pedido a la Mesa de la comisión que se proyecten esas imágenes antes de su intervención. “El PP sigue infligiendo más dolor a las víctimas”, ha denunciado el síndic socialista José Muñoz en un tuit.

Ascensión Garcia, de Unión del Pueblo 29, crítica con la actuación de todas las Administraciones Públicas, y Juan José Monrábal, que perdió a su madre en la tragedia, cerrarán las declaraciones.

Solo unos días antes de que se conociera que las asociaciones iban a comparecer en las Corts Valencianes, el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, anunció una “ayuda directa de 80.000 euros para los familiares de las víctimas mortales de la dana”. Lo hizo el pasado miércoles en su primera sesión de control en el Parlamento valenciano después de que las dos principales asociaciones de afectados reclamara el 4 de febrero a la Generalitat “que reconozca a sus víctimas y asuma, de una vez, su responsabilidad e indemnice a los familiares de las víctimas mortales de la dana”. Estas dos asociaciones, más la de damnificados de l’Horta Sud, respondieron que “no es una cuestión de dinero, sino de reconocimiento, responsabilidad, transparencia, prevención y cambio de políticas”. El último pleno del Consell, el pasado viernes aprobó el decreto que regula una consignación que en conjunto sumará 18,5 millones de euros.