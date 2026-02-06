Un alto cargo de la Generalitat recomendó a Pradas tomar medidas en la dana seis horas antes de la alerta “para curarse en salud”

Un alto cargo de la Generalitat Valenciana recomendó a la exconsejera de Justicia e Interior y máxima responsable de la gestión de la dana, Salomé Pradas, que decretara el nivel 2 de emergencias y activara a la Unidad Militar de Emergencias (UME) el 29 de octubre de 2024, cuando la riada dejó 230 muertos. Lo hizo para que Pradas, que es la principal investigada, “se curara en salud”. El director general de Emergencias, Alberto Martín Moratilla, puso sobre la mesa esta apreciación a la responsable de la crisis a las 14.00 de aquel día, según ha manifestado como testigo en el juzgado de Catarroja que investiga la inundación, tal y como señalan a EL PAÍS fuentes presentes en su comparecencia. En su comparecencia, también ha negado haber filtrado la grabación entre una empleada del 112 y otra de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Cuando Martín Moratilla sugiere a Pradas tomar medidas para encarar la dana, el entonces president, Carlos Mazón, apuraba sus últimos actos institucionales antes de irse al restaurante de Valencia El Ventorro, donde disfrutó de un almuerzo de casi cuatro horas con la periodista Maribel Vilaplana. En ese momento, todavía restaban seis horas para que el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) —el órgano autonómico que gestionó el temporal— enviara el Es-Alert, la alerta masiva a móviles para informar a la población de la magnitud de la catástrofe, que se coló en los teléfonos a las 20.11, cuando la mayoría de los desaparecidos ya habían muerto, según la investigación.

El testigo ha explicado que el día de la dana recibió una primera llamada de Pradas a las nueve de la mañana. “Quería que le explicara cómo estaba la situación”, ha señalado ante la jueza. Avanzada la jornada, ha apuntado, la consejera le preguntó sobre un lugar donde el rastro de la riada “fuera delicado” para ir a verlo “sobre el terreno”. El responsable de Emergencias sugirió a la investigada que fuera a Carlet, adonde Pradas se desplazó a mediodía.

Martín Moratilla ha relatado cómo fue incrementándose el riesgo conforme avanzaba la jornada. Ha precisado que el Cecopi se convocó por la situación de Utiel (11.633 habitantes), que en ese momento “no se habló del Es-Alert”. Y que, a partir de las seis de la tarde, el foco del peligro se desplazó a la presa de Forata, una infraestructura en Yátova (Valencia) cuyo desbordamiento pudo causar “entre 3.000 y 4.000 víctimas potenciales”, según el testigo. “Pradas propone evacuar pueblos afectados por la rotura de la presa de Forata. El entonces jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, José Miguel Basset, advirtió de que podía generarse alarma y que no era buena idea evacuar, ha reconocido el alto cargo.

Conocimiento de la desgracia por la televisión

El testigo ha narrado cómo se enteró de la dimensión de la dana tras el envío de la alerta masiva a móviles, a las 20.11 horas. “Fui a una máquina de café [en el edificio del Cecopi], donde había televisiones, y, al ver las imágenes, pensé “¿eso es un documental? Veía coches y tal...Y me dijeron. No, eso es Valencia. No puedo entender como [la información de la riada] no llegaba al Cecopi”. Martín Moratilla ha explicado que las imágenes que le sobresaltaron fueron emitidas por la cadena autonómica valenciana À Punt.

Antes de entrar en el juzgado, el director general de Emergencias ha negado haber tenido acceso a la grabación de una llamada entre una empleada del 112 y otra de la Aemet la mañana de la dana que el Consell filtró manipulada. Un informe de la Guardia Civil incorporado a la causa que indaga un juzgado de Llíria (Valencia) sitúa a este alto cargo junto al subsecretario de la Consejería de Justicia, Ricardo García García, como los responsables que manejaron este audio antes de que fuera divulgada por Mazón. El archivo mutilado daba a entender que la Aemet quitaba a mediodía importancia al temporal.