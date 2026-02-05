El jefe de bomberos en la dana confesó a la jueza que fue “ajeno” a la movilización de sus efectivos en el Poyo

El que fuera jefe de bomberos durante la dana de 2024 de Valencia, José Miguel Basset, el pasado enero, a su entrada al juzgado de Catarroja (Valencia), que investiga la inundación.

El mando, que declaró ante la magistrada de Catarroja como testigo, llegó a decir que su equipo se marchó anticipadamente de la rambla que desató la desgracia porque tenían hambre

José Miguel Basset, el que fuera jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia durante la dana confesó a la jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la riada, Nuria Ruiz Tobarra, que fue ajeno a la movilización de sus efectivos la jornada de la catástrofe que dejó 230 muertos el 29 de octubre de 2024. Así lo reveló este funcionario, ya jubilado, a la magistrada cuando declaró como testigo el pasado enero, según la transcripción de su comparecencia, a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

“El día 29 [de octubre de 2024], en el momento en el que se genera la petición por parte de la sala del 112 [la centralita telefónica de la Generalitat que gestionó la tragedia] de la movilización de bomberos forestales para el control de las escalas en el río Magro y el barranco del Poyo [la rambla detonante de la inundación], soy ajeno totalmente a esta petición en este momento”, declaró Basset, que al comparecer como testigo tenía la obligación de decir la verdad.

El mando desveló que, cuando se registró la petición de movilización, se encontraba “en la central de bomberos, pero no en la central de comunicaciones”. Y matizó ante la instructora que “no todas” las más de 3.000 incidencias que se registraron entre el día de la tragedia y la jornada siguiente “pasaron por su mano”.

El responsable expuso que a las 14.30 horas del día de la dana recibió una llamada del alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, que le advirtió de la extrema situación en este municipio. El regidor le pidió que movilizara a la Unidad Militar de Emergencias (UME). Pese a esta información, la Generalitat no reaccionó. Y el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) -el organismo que gestionó la tragedia- no envió la alerta masiva a móviles para reportar a la población de la dimensión de la riada hasta las 20.11 horas, cuando la mayoría de los desaparecidos ya habían muerto.

La jueza reservó en enero dos sesiones para tomar declaración a Basset, que se situó en el epicentro de la polémica después de decir, semanas después de la gota fría, que sus efectivos se marcharon del barranco Poyo el día de la inundación a las 15.00, una hora y media antes de que esta infraestructura se desbordara a la altura de poblaciones como Chiva (17.245 habitantes) o Cheste (9.022). Y que lo hicieron porque “tenían ganas de comer”.