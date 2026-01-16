El Gobierno valenciano reclama que la propuesta de financiación autonómica se plasme en un “texto legal”

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, a su llegada a la rueda de prensa en la que informa de los asuntos tratados en el pleno del Consell.

El portavoz del Gobierno valenciano, Miguel Barrachina, no ha concretado este viernes si el Ejecutivo que preside Juanfran Pérez Llorca acudirá a las reuniones bilaterales planteadas por el Gobierno español para negociar un nuevo modelo de financiación autonómica, y ha exigido que lo oportuno es que “el anuncio de Pedro Sánchez” se plasme en un texto legal que esté a disposición de todos los gobiernos autonómicos para que se pronuncien.

“Los anuncios de Pedro Sánchez casi siempre terminan siendo solo anuncios”, ha resumido Barrachina en rueda de prensa este viernes tras el pleno del Consell, en la que ha asegurado desconocer si el Gobierno valenciano ha recibido “petición o llamada” del Ejecutivo central estos días para comenzar la negociación bilateral. “No lo sé si le han llamado” al consejero de Hacienda.

Barrachina ha sostenido que el Consell piensa “exactamente igual que los socialistas de España” y es que, de 17 comunidades autónomas, “solo a una le gusta el sistema pactado con el separatismo catalán por parte de Pedro Sánchez para mantenerse unas semanas más” al frente del Ejecutivo.

El portavoz ha asegurado que al modelo de financiación “pactado unilateralmente con el separatismo” catalán le faltan las reivindicaciones de la Comunidad Valenciana: el fondo de nivelación, una “mejor consideración” de la dependencia, los desplazados sanitarios y “tantas otras cosas” como la quita de la deuda. “El anuncio de Pedro Sánchez es solo un anuncio”, ha insistido.

Barrachina ha enumerado que, primero, debe haber un proyecto de ley, que actualmente “no existe” y que “faltan unos meses para que esté escrito”. Seguidamente, ese proyecto de ley “ha de ser corregido, enmendado o aprobado en el Congreso de los Diputados” y posteriormente “tendrán lugar los encuentros” con las comunidades autónomas.

“Todo lo demás es llenar de palabrería cuando esto es un proceso legal fijado”, ha advertido el también consejero de Agricultura, que ha resumido: “Es decir, proyecto de ley, votación en el Congreso de los Diputados y, como consecuencia de eso, pues un modelo que lo aceptas o no lo aceptas. Pero ese es el proceso reglado”.

Sobre si el Consell acudiría a la negociación bilateral con el Gobierno aunque no hubiera proyecto de ley y sobre si estarían dispuestos a renunciar a alguna de sus peticiones, ha insistido en que la propuesta del Ejecutivo central es “un anuncio de Pedro Sánchez hecho de la peor manera posible” y ha cuestionado: “Tú quieres acordar un sistema de financiación para los españoles y lo pactas exclusivamente con aquel condenado a 13 años por malversación, por sedición y por acoso contra los españoles”, ha asegurado en referencia a Oriol Junqueras, de Esquerra Republicana de Catalunya. Por tanto, a su juicio resulta “imposible comenzar de peor manera”.

El portavoz ha recordado que en diciembre el presidente Juanfran Pérez Llorca, en su reunión con Pedro Sánchez, ya le pidió una ley de financiación autonómica, pero fue “anulada” por el líder de ERC, “el condenado a 13 años de prisión, que no preside ni forma parte de ningún gobierno autonómico”.

Y ante la insistencia de los informadores sobre si el Gobierno valenciano aceptará la negociación bilateral con el Ejecutivo español, Barrachina ha asegurado que el Consell está en contacto con el Ejecutivo central “todos los días para todo lo que entendemos que sea conveniente para los valencianos”, y ejemplo de ello es la constitución de la comisión mixta tras la dana. Por tanto, ha garantizado que la Generalitat realizará “aportaciones siempre”, pero ha afirmado desconocer “el formato” de las reuniones.

En otro orden de asuntos, el consejero ha recalcado que el proceso para presentar un sistema de financiación autonómico es un texto legal “que debía haber sido presentado en 2018”, por lo que el hecho de que “siete años más tarde estemos enredados en cómo y quién se va a ver es responsabilidad directa y expresa de Sánchez”.

Revisar el plan de inundaciones tras la dana

El pleno del Consell ha ratificado además el informe sobre la necesidad de revisar el Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (Patricova), que se adecuará a los escenarios climáticos más extremos y limitará la construcción en zonas inundables.

El nuevo análisis incorporará periodos de retorno excepcionales y priorizará las zonas más afectadas por las inundaciones del 29 de octubre de 2024, según ha informado en rueda de prensa el portavoz del Consell. De la revisión se encargará la Universitat Politècnica de València (UPV), el presupuesto supera los 200.000 euros y el plazo para realizarlo será de tres meses.

Según el informe trasladado al Consell, esta revisión se plantea tras constatar que los efectos de la dana en amplias zonas de la provincia de Valencia han superado los niveles de riesgo previstos en el Patricova en vigor.