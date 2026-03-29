Fallece la exeurodiputada del PSC Maria Badia a los 78 años
La filóloga mantuvo un cargo en el Govern de Carles Puigdemont al abandonar el PSC
La filóloga y exeurodiputada del PSC Maria Badia ha fallecido este sábado a los 78 años de edad. Nacida en Sant Quirze del Vallès (Barcelona), estuvo afiliada a la formación socialista, integrando su corriente más catalanista, hasta 2015, cuando optó por darse de baja. Después, bajo el mandato del expresident Carles Puigdemont, ocupó el cargo de secretaria de Asuntos Exteriores de la Generalitat.
El embajador delegado permanente de España en la Unesco y exprimer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha notificado la muerte en un apunte en ‘X’. “La recordamos y nos sentimos cerca de los suyos en un momento especialmente doloroso. Que la tierra le sea leve”, ha dicho Iceta sobre Badia, quien ocupó el escaño del Parlamento Europeo bajo las siglas del PSC entre 2004 y 2014.
El actual consejero de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, la ha recordado también en un apunte en ‘X’ como una figura que “contribuyó positivamente” a la proyección europea de Cataluña con generosidad y eficacia.
También vía ‘X’ el vicepresidente del Parlamento Europeo y eurodiputadodel PSC, Javi López, ha recordado a Badia como una “referente en la defensa de la lengua, la cultura y el proyecto europeo”.
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