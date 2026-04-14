Cuándo juega Alcaraz y dónde ver el ATP Conde de Godó de Barcelona

Carlos Alcaraz, este domingo durante la final del Masters 1000 de Montecarlo ante Jannik Sinner.

El tenista murciano llega a la ciudad condal con ganas de quitarse el mal sabor de boca tras caer en la final de Montecarlo ante Jannik Sinner

El torneo ATP 500 de Barcelona 2026 arranca por todo lo alto con las mejores raquetas del mundo jugándose el ser o no ser en la arcilla catalana.

El vigente subcampeón del Conde de Godó, Carlos Alcaraz, afronta su asalto al trono como número dos del mundo tras ceder la cima del ranking ante el italiano Jannik Sinner, quien este domingo lo derrotó en la final del Masters 1000 de Montecarlo. No defenderá su corona el danés Holger Rune, quien regresa esta semana tras lesión en Hamburgo.

A qué hora juega Carlos Alcaraz

El tenista murciano se enfrenta al finlandés Otto Virtanen (número 130 del mundo) en la primera ronda del Conde de Godó. Lo hará este martes 14 de abril a partir de las 16.00 horas.

Dónde ver el partido de Alcaraz en el Conde de Godó

El estreno de Alcaraz y todos los partidos del torneo barcelonés se podrán seguir a través de Movistar+.