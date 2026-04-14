Pedro Sánchez sobre el procesamiento de Begoña Gomez: “Lo que le pido a la justicia es que haga justicia”
El presidente del Gobierno comparece en Pekín tras su reunión con Xi Jinping
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado sobre el procesamiento de su esposa, Begoña Gómez: “Lo que le pido a la justicia es que haga justicia”. Lo ha dicho en una comparecencia ante los medios de comunicación tras reunirse con su homólogo chino Xi Jinping en el Palacio del Pueblo, en Pekín. El encuentro forma parte de la cuarta visita a China del jefe del Ejecutivo español, cuyo objetivo es priorizar los lazos con la segunda potencia del mundo en plena tensión con Estados Unidos.
Durante el segundo día de viaje al gigante asiático, el presidente chino ha situado a España “en el lado correcto de la historia” y ha emplazado a Sánchez a luchar contra la “ley de la selva”. Unas declaraciones que coinciden con la línea en política internacional del jefe de Gobierno español sobre el convulso orden mundial.
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