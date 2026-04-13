El Gobierno, sobre la instrucción de Peinado: “Ha avergonzado a muchos ciudadanos, jueces y magistrados de España”

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, a su llegada a un acto de homenaje al pueblo gitano el pasado 21 de febrero en Madrid.

El juez Juan Carlos Peinado ha concluido este lunes la fase de instrucción —la primera etapa de un procedimiento penal en el que se investigan unos hechos para determinar si existe base para llevar a alguien a un juicio— a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. La investigación a Gómez comenzó en abril de 2024 tras admitir a trámite una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias.

En el auto emitido esta mañana, Peinado considera que, tras su instrucción, Gómez deberá ser juzgada por cuatro delitos. Uno, por tráfico de influencias, donde se investiga si intervino por favorecer a determinados empresarios. Dos, corrupción en los negocios, por supuestas mediaciones con empresas. Tres, malversación de caudales públicos, presuntamente a través de una asesora de Gómez en La Moncloa. Y cuatro, el delito de apropiación indebida, que estaría vinculado a su etapa como directora de una cátedra en la Universidad Complutense.

Peinado ha dejado fuera el delito de intrusismo profesional por el que también la investigaba. Gómez se encuentra este lunes de viaje oficial junto a su esposo, el presidente del Gobierno, en China.

En el momento de conocerse el auto, la agenda de Gómez ya había concluido por la diferencia horaria con Pekín. Este lunes ha acudido a la Universidad de la Academia China de Ciencias, donde Sánchez ha recibido una cátedra honoraria, informa Inma Carretero desde Pekín. Sin embargo, la reacción del Gobierno al auto judicial de Peinado es de “indignación”, según fuentes de La Moncloa, sobre todo por “algunas expresiones contenidas en el mismo” y señalan que, “una vez más”, Peinado hace “coincidir la publicación de sus decisiones” con viajes oficiales del presidente al extranjero. “Un hecho que no es casual”, aseguran estas mismas fuentes.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha opinado sobre el auto en una intervención con preguntas de la prensa. A su juicio, el dictamen de Peinado “ha avergonzado a muchos ciudadanos, jueces y magistrados de España”. “Creo”, ha continuado, “que el daño que se ha hecho al buen nombre de la justicia es un daño que seguramente en muchos aspectos será irreparable. Pero, no obstante, mi confianza absoluta en que un tribunal superior, un tribunal imparcial, vaya a revocar las decisiones que se están adoptando en esta instrucción”.

Bolaños también ha considerado que es un caso donde “nada hay” y “nada se podrá establecer”. Fuentes del PSOE también se han mostrado sorprendidas por “la casualidad” que se dé a conocer el auto de procesamiento el mismo día en el que el principal investigador del caso Kitchen ha identificado a Mariano Rajoy con algunos de los apodos que utilizaban los implicados en la trama. “Desde el inicio del proceso nos hemos encontrado ante una instrucción cuanto menos sorprendente. Errática y prospectiva, corregida por la Audiencia Provincial de Madrid en al menos 13 ocasiones”.

PP y Vox: “Absolutamente increíble”

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha calificado de “absolutamente increíble” la situación procesal de Gómez. “Yo me he preguntado si alguno de ustedes [en referencia a los periodistas que se encontraban durante su intervención] conoce a algún primer ministro que tenga una mujer que, por ejemplo, haya sido llamada a testificar por la Fiscalía Europea por amaño de contratos públicos desde la presidencia del Gobierno [...] La tetraprocesada está en Pekín”.

Por su parte, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha celebrado que la esposa del presidente haya sido procesada. “Es la punta del iceberg”, ha dicho en una rueda de prensa con preguntas. “Es el capítulo décimo de Sánchez que, siempre que puede, se va a abrazar a quien no debe, como narcodictadores”.