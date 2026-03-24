La Universitat Autònoma de Barcelona declina acoger el acto de Gabriel Rufián e Irene Montero

El acto en Barcelona donde el republicano Gabriel Rufián y la eurodiputada de Podemos Irene Montero reflexionarán sobre el futuro de la izquierda española tiene fecha -9 de abril- pero de momento sigue sin escenario confirmado. Los organizadores han topado con el rechazo de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). El centro ha declinado prestar sus instalaciones excusándose en que su política es no acoger actos de “carácter no académico”.

Tras el éxito de un acto similar en Madrid, el pasado 18 de febrero, Rufián anunció hace casi una semana que se realizaría algo similar en la capital catana. El republicano, junto al diputado autonómico de Más Madrid, Emilio Delgado, escenificaron la necesidad de comenzar una reflexión profunda en el seno de las fuerzas progresistas a la izquierda del PSOE para unir esfuerzos y no perder representación parlamentaria, ante el embate de la extrema derecha. En Barcelona, bajo el título Que s’ha de fer (Qué hay que hacer), la conversación será con Montero y la moderará el profesor, exdiputado en el Congreso y excoordinador de Catalunya en Comú, Xavier Domènech.

El departamento de Comunicación de la UAB ha confirmado la negativa a acoger el acto, que adelantó el diario catalán Ara. “Es política de la Universidad no acoger actos de carácter no académico”, aseguró ayer un portavoz. No se trata de una cancelación pues no era pública la petición por parte de los equipos de Rufián y Montero. Domènech es profesor del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de esa universidad catalana.

La UAB, como casi la totalidad de universidades catalanas, fue durante los años duros del procés un centro de tensión entre los sindicatos de estudiantes independentistas y las organizaciones antisecesionistas, como S’ha Acabat. De hecho, esta última, ha denunciado en el pasado supuestos casos de discriminación ideológica.

El octubre año pasado, la participación del agitador de extrema derecha Vito Quiles en una charla no autorizada por la dirección derivó en varios altercados en el campus de Bellaterra y obligó a los Mossos d’Esquadra a tener que intervenir. El centro emitió un comunicado en el que rechazaba la instrumentalización de la institución y la irresponsabilidad de Quiles al obviar el veto a su acto.

Académico o no, el acto de Rufián en Cataluña tiene todos los números de repetir el éxito de asistencia y cobertura mediático del de Madrid. El tropiezo, de momento, por no encontrar escenario potente se suma otras grandes incógnitas como la recepción que tendrá todo en la cúpula de su partido, Esquerra Republicana, que no comparte la fórmula propuesta por su portavoz en Madrid. Rufian defiende que las izquierdas nacionalistas y estatales se repartan las provincias para evitar competencia interna con tan pocos escaños a repartir y así maximizar la representación en las próximas generales.

El último portazo a esa vía por parte de la dirección de ERC fue el lunes. El portavoz nacional del partido, Isaac Albert, remarcó la diferencia de criterios, aunque aceptando la necesidad del debate sobre a dónde van las izquierdas. “Esa reflexión del momento político que vivimos la compartimos pero creemos que la mejor manera de dar respuesta es que ERC saque los mejores resultados posibles en Cataluña; que Bildu los saque en el País Vasco, BNG en Galicia, y Compromís lo haga en Valencia”, dijo.