Moritz Feed Doc: 10 años del festival de cine que desnuda la moda

Dior and I, un documental preciosista sobre el aterrizaje del diseñador Raf Simons en la maison parisina, inauguró hace diez años el nacimiento de Moritz Feed Doc, un festival de documentales de moda que, reflejándose en In-Edit, quería llevar la moda a la gran pantalla para desnudarla de la cabeza a los pies. Este miércoles, otro filme de corte exquisito dará comienzo a la décima edición, AKRIS: Fashion With a Heritage, dedicado a una firma familiar de lujo suiza fundada en 1922. Acostumbra a encender los focos con las vestiduras más luminosas de la moda, pero no olvida en los siguientes pases el lado oscuro de la industria. Seguramente por esta mirada amplia y precisa del sector, el festival se ha convertido en un punto de referencia, que se clausurará este año con el documental de The Designer is Dead (Miguel Adrover) en el Dhub.

Del 18 al 22 de marzo, los cines Bosque volverán a ser la zona cero de la explosión de cine documental sobre el vestir que llega cada primavera a Barcelona, convirtiendo la ciudad en la mejor plataforma cultural porque, como rezaba el eslogan de los inicios, “la moda es cultura”. Lo tiene clarísimo Toni Sanchez, que se estrena como director, pero lleva como colaborador unas cuantas ediciones en los bolsillos, y tiene una idea estudiada de hacia dónde quiere llevar el festival, además de hilvanarlo con nuevos formatos durante todo el año.

Miguel Adrover en una imagen del documental sobre su historia.

Más allá del glamour, Moritz Feed Doc (que ha cambiado dog por doc con mucho sentido) propone una exploración cultural y reflexiva de la moda como fenómeno social, político y económico, y como una poderosa herramienta de identidad y expresión tanto individual como colectiva. Esta edición cuenta con más pases que nunca, 38, y todavía más variedad en la programación, con 28 películas entre documentales, como siempre, y la incorporación de cortos, realizados por estudiantes de moda; ficción, con el estreno en Cataluña de Couture, protagonizada por Angelina Jolie, y un mediometraje, Bosque mágico WMG, sobre el diseñador puertorriqueño queer William Murphy Guitard.

“El reto es grande”, reconoce Toni Sanchez, agradecido por la confianza que han depositado en él. Será el tercer director del festival en una década. Empezó a construir esta casa Charo Mora, que fue la directora creativa durante siete ediciones; mientras que le siguió Olivier Nicklaus las dos siguientes. “Siempre he sido muy fan del festival”, reconoce el nuevo director, que se encarga también de la parte ejecutiva. “Quiero que sea una celebración de la moda y del audiovisual, dos territorios muy potentes en Barcelona”, apunta destacando a Reiner Holzemer como invitado de honor. Además de estar en el estreno de Akris, del cual es productor, también se verán otras piezas suyas como Dries o Margiela: In His Own Words.

Fotograma de 'Youth (Hard Times)'.

Entre las principales novedades está la apertura a otros géneros, más allá del documental. Por eso se proyectarán también dos capítulos de la serie de culto Kingdom of Dreams; y se recuperará una película clásica como es Funny Face, con Audrey Hepburn de protagonista. “El fandom del festival está loco con esta pieza”, asegura el director.

Además, Toni Sanchez incorpora un hilo conductor a la décima edición, que no escasea en ambición: el pasado, el presente y el futuro de la moda. En este sentido, el ayer estará representado con Akris, el documental de inauguración, que retrata a la tercera generación al mando de esta casa de costura que ha sobrevivido a incontables vicisitudes manteniendo la calidad y la elegancia de la artesanía. También con Las manos que cosen, la película sobre diez mujeres que trabajaban en Balenciaga. Como complemento de la proyección, se podrá visitar de forma gratuita una instalación, montada por alumnos de moda, en Casa Capell el jueves 19 de 11.00 h a 20.00 h.

Aunque todas las películas podrían incluirse en el presente, apunta Toni Sanchez, “porque son muy transversales”, quizá Youth (Hard Times), de Wang Bing, podría englobarse dentro de la rabiosa actualidad ( y de la sección mirada crítica), donde muchos trabajadores como los protagonistas del documental, son explotados en el otro lado del planeta para coser la ropa que visten los afortunados que nacieron en países algo más desarrollados. En este caso, se pasará la segunda parte del filme después de que el año pasado se estrenase la primera. African Styles también forma parte de este presente en que el diseño africano empieza a ser reconocido en las grandes capitales de la moda como París o Milán.

El futuro se divisa en trabajos como David Delfín. Muestra tu herida, el documental que enseña la vida del desaparecido diseñador en busca de la belleza y el deseo con sus colecciones. Escogida para cerrar el festival en el Dhub gracias a la colaboración con el Ayuntamiento, The designer is dead (Miguel Adrover) puede leerse como una mirada al futuro donde la moda queda despojada de valor al olvidarse del mundo que le rodea, castigado por guerras y hambrunas. También Brigitte Bardot, como mostrará el filme Bardot, se alejó de los focos que la llevaron a la fama para convertirse en una activista ambiental y por los derechos de los animales.

10 talentos locales

La campaña de este décimo aniversario está protagonizada por 10 talentos de la ciudad, escogidos “porque representan el presente y el futuro de la moda y el audiovisual”, comenta Toni Sanchez, feliz de que sea Félix Valiente quién les haya retratado comiendo el pastel de aniversario. Entre los que salen están diseñadores como Guillermo Justicia, Victor Von Schwarz o Ari Rovira; directores de cine como Martí Arbaizar y Ester G. Mera; el editor de moda Carlos Marán, o los fundadores de la agencia creativa Leza, Alex Moli y Alex Nikolov.

Con más títulos, además de charlas y conferencias que les acompañan, el Moritz Feed Doc despliega para sus 10 años el cartel más largo y ancho de su historia que, a la vez, sienta los patrones de lo que ha de venir. Otra de las iniciativas del nuevo director es el comité asesor que, además de hacer de jurado, va a ser la guia profesional del festival, y cuenta con Victor Claramunt, Gerard Elias, Milosh Harajda, Teresa Helbig, Carlos Puig Padilla, Pilar Pasamontes, Rita Rakosnik, Carlos Tolsà y Estel Vilaseca. Una buen equipo para seguir creciendo.