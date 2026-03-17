La ‘casa ideal’ se instalará en junio en el Círculo Ecuestre de Barcelona

La casa ideal podría ser la que se instalará del 4 al 13 de junio en el Círculo Ecuestre de Barcelona, y será visitable pagando una entrada de 20 euros. Con voluntad de continuidad, el proyecto Ecléctica nace bajo el amparo de la Capitalidad Mundial de la Arquitectura, y ha emparejado a interioristas con creativos de diferentes ámbitos para imaginar un hogar de ensueño. Con esta misión, la cineasta Isabel Coixet trabajará con Lázaro Rosa-Violán para diseñar el salón; el escritor Javier Cercas dialogará con Asun Antó para levantar la biblioteca; la cantante Queralt Lahoz y L35 Architects construrirán una sala polivalente; Risto Mejide y Jaime Prous se encargarán del despacho y Juan Avellaneda y Ricard Trenchs de la suite con vestidor. Otras estancias más comunes, como la cocina, se esperan el máximo de funcionales gracias al cocinero Albert Aurich y Bárbara Aurell, mientras que la profesora de yoga Xuan Lan y Sara Folch se ocuparán del bienestar en el baño.

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Ecléctica Barcelona se ha presentado este martes en la nueva Casa de la Arquitectura, dentro de la antigua sede de la editorial Gustavo Gili, como una nueva cita cultural que celebra la creatividad a lo grande: interiorismo, arquitectura y diseño se unen al arte, la gastronomía y la música para imaginar la casa más estilosa y funcional de la ciudad. Según Pia Capdevila, directora creativa del evento, “cada espacio será único, pensado para la ocasión y fruto de un diálogo creativo entre un diseñador y un creador cultural”.

Javier Cercas hablando en la presentación de Ecléctica Barcelona.

Con aires a Casa Decor, la plataforma de interiorismo madrileña que durante años también se celebró en edificios singulares de Barcelona, Ecléctica ofrecerá una experiencia más guiada, donde la ruta por las doce estancias será lo principal, pero se podrá complementar la visita con talleres o conferencias que se publicarán próximamente en su página web, todavía en construcción. La semana que viene estará todo listo para que los interesados puedan adquirir las entradas. Las organizadoras, entre las cuales también están Patricia Pérez como directora ejecutiva, y Anna Ramos, que dirige la Fundación Mies Van der Rohe, esperan una afluencia de unas 14.000 personas.

En la presentación, Javier Cercas ha reconocido que había aceptado participar “por curiosidad” y porque su colaboración anterior de este tipo fue todo un éxito. Se refería al diseño de un objeto soñado que llevó a cabo el estudio de arquitectura RCR, justo el mismo año que ganaron el Premio Pritzker, en 2017. El resultado fue el sillón de madera de Javier Cercas, una sola butaca donde podía hacer las dos actividades que más tiempo le ocupan, leer y escribir. Por su parte, Isabel Coixet se ha mostrado dispuesta “a torturar” a Lázaro Rosa-Violán para que el salón que imaginen le sorprenda, ha dicho en tono bromista.

Isabel Coixet toma la palabra en la presentación de Ecléctica Barcelona.

Las otras duplas creativas serán Martina Klein y Pia Capdevila, que pensarán el comedor; la entrenadora Fit Cocó y Adela Cabré que se ocuparán del gimnasio y suite; la organizadora profesional La Ordenatriz y Agata Samons pondrán orden en la zona de lavandería, y la estilista Mariona Ferran con Cristina Carulla diseñarán el baño suite. Para terminar, el cocinero Nandu Jubany y Olga Pajares trazarán las líneas del bar. Todas las estancias cuentan con patrocinadores, como Actiu, Damm, La Roca Village, Lo de Manuela, Pilma o Roca, por citar algunos.

Un edificio de lujo

Para esta primera edición, Ecléctica ha escogido como sede el Círculo Ecuestre, un edificio señorial situado en la avenida Diagonal con la calle Balmes, que cuenta con una vistosa y enorme cristalera de forma ovalada en su fachada lateral. Se trata de un club privado, fundado por un grupo de miembros de la burguesía catalana aficionados a la hípica en 1856. El edificio actual, donde se instalaron en 1950, es un palacete construido por el arquitecto Juan José Hervás Arizmendi en 1910 y decorado por Joan Esteva, que fue la residencia de la familia Pérez-Samanillo. Durante diez días, estará abierta para todos los interesados o curiosos.