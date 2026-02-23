ERC evita aclarar si creará protocolos antimaltrato tras el archivo del caso Pilar Vallugera

El informe de control interno, del pasado 16 de diciembre y que insta a esa medida, aún no se ha elevado a la Ejecutiva

La Ejecutiva de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) aún no ha tratado el informe de la responsable de cumplimiento que archiva las denuncias por acoso laboral contra la diputada en el Congreso Pilar Vallugera, en la pasada legislatura, y que insta a la cúpula a crear “instrumentos de mejora en el clima laboral y preservar la dignidad de las personas que forman parte de la organización”. “No comento la documentación de órganos internos de la organización”, ha asegurado este lunes la secretaria general de ERC, Elisenda Alemany, preguntada sobre si ya se había desarrollado esa recomendación.

La resolución de cumplimiento, del pasado 16 de diciembre, y a la que ha tenido acceso este diario decide dos cosas. Por un lado, descarta actuar disciplinariamente contra la diputada republicana, al considerar que no ha incurrido en ninguna de las conductas tipificadas en los Estatutos del partido. Por otro, se insta a la Ejecutiva a que se creen protocolos en el seno de la bancada del Congreso y del resto de grupos en las instituciones para “evitar dinámicas que, sin constituir una infracción disciplinaria, deterioren el clima laboral”.

El partido reabrió la investigación de las denuncias contra Vallugera, el año pasado, después de que la exdiputada Maria Dantas le contara a este diario su caso, al considerar que la dirección había ignorado la situación en el seno del grupo parlamentario del Congreso. En un escrito se contaban escenas de gritos y reprimendas públicas hasta a cuatro diputadas y personal técnico, descalificaciones y faltas de respeto reiteradas en reuniones de trabajo.

Después de reunirse con varias personas relacionadas con el caso, la responsable de cumplimento, la exalcaldesa de Sant Cugat, Mireia Ingla, presentó el pasado 16 de diciembre sus conclusiones. Desde entonces, sin embargo, la resolución permanece en un cajón y fuentes del partido explican que aún no se ha evaluado su contenido en la Ejecutiva de la formación. Desde ese día, se han celebrado dos reuniones del órgano rector (una ordinaria y una extraordinaria).

Hasta que eso no ocurra, explican esas mismas voces, no se decidirá si se asumen las recomendaciones que se incluyen en el texto. Alamany, la número dos del partido, tampoco ha revelado, como jefa de filas en el Ayuntamiento de Barcelona, ha seguido la recomendación.

La receta propuesta por Ingla, sin embargo, ya se había intentando sin éxito en la bancanda del Congreso. Dantas justificó en su día que no había hecho una denuncia por los canales internos del partido porque le constaban los esfuerzos de la dirección y coordinación técnica del grupo para intermediar con Vallugera y que se trabajaba en la creación de un manual de buenas prácticas laborales, para fijar los tiempos de descanso y horarios, por ejemplo. Eso, aseguran fuentes de la bancada, se quedó también en un cajón.

El informe coincide con un momento delicado dentro del Grupo Parlamentario del Congreso. La bancada está tensionada, entre otras cosas, por la determinación de su líder, Gabriel Rufián, de abanderar la necesidad de un acuerdo amplio de las izquierdas para hacer frente a la suma de la derecha y la ultraderecha, en las próximas elecciones generales. Una idea que es vista con reticencias por el partido y que divide también al Grupo Republicano.