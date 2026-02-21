Badalona registra la segunda muerte de una persona sin hogar en poco más de un mes

Un hombre ha sido hallado sin vida este sábado al mediodía en el barrio de la Morera de Badalona, según han confirmado los Mossos d’Esquadra. Se trata de la segunda persona sin hogar que aparece muerta en una calle del municipio, después de que el pasado mes de enero, en plena ola de frio, un hombre fuera encontrado sin vida en un aparcamiento de la calle Torres i Bages. Este sábado, Cristina García, vecina de la Morera e integrante del grupo Badalona Acull, ha alertado de la muerte de otro sintecho. Ha bajado por la mañana con su hija de ocho años a hacer la compra y ha sospechado que el hombre que yacía en la calle, y cerca de una comisaría policial, podía estar muerto. Según las fuentes policiales, se trataba de una persona sin techo “que murió por causas naturales.”

Cristina García ha asegurado que veía con frecuencia a dos hombres en situación de indigencia cerca de su casa. “Hay un pasillo que conecta dos calles y siempre había dos chicos viviendo ahí”, ha relatado. La tarde del viernes, cuando iba con prisa a recoger a su hija al colegio, uno de ellos se le acercó con manchas de sangre en la cabeza. “Era sangre ya coagulada, pero el chico había sufrido algún tipo de golpe”, explica. La escena la marcó. “Por la mañana me desperté pensando que debería darles algo de comer y fui al supermercado a comprar un caldo”.

Al regresar y pasar por el local donde siempre estaban, encontró el hombre con señales de que algo no estaba normal. “Tenía la cara blanca. Mi hija se quedó en shock, es la primera vez que veía a alguien así”, cuenta emocionada. Tras comprobar que no reaccionaba, ha acudido a la comisaría más cercana, situada a pocos metros. “Fui a pedir ayuda, pero me dijeron que tenía que llamar al 112 y que nadie podría bajar a ver si el hombre estaba vivo o no”, ha comentado molesta.

Según ha comentado García, el hombre, de mediana edad, se encontraba en el suelo. Los Mossos han señalado que no presentaba signos de violencia y que, por el momento, no ha sido identificado. “El fallecimiento es muy reciente. Sabemos que era una persona sin techo y que murió por causas naturales”, han indicado fuentes policiales.

García, que empezó a colaborar con la plataforma Badalona Acull tras el cierre del albergue de Can Bofí Vell por la gestión de Xavier García Albiol, ha recordado otro caso ocurrido hace poco más de un mes, cuando un vecino de Badalona encontró el cuerpo sin vida de un hombre al bajar por un callejón. “Es muy triste, pero la situación es grave. Nos puede pasar a cualquiera”, lamenta.