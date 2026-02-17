El Liceu ‘viaja’ a Venecia con la versión más clásica de ‘La Gioconda’

La ópera Tosca se asocia a Roma; La Boheme, a París y La Gioconda, a Venecia. El director de escena Romain Gilbert expuso el día de la presentación esa relación para describir su producción de La Gioconda, de Amilcare Ponchielli, considerado el último compositor romántico italiano, que se estrena este martes en el Gran Teatre del Liceu. De la mano del director de orquesta israelí Daniel Oren, esta ópera tan querida por el público -el teatro de La Rambla la ha acogido en 150 ocasiones- se representará en 10 funciones, desde este martes hasta el 2 de marzo. La soprano madrileña Saioa Hernández (Gioconda) y el tenor norteamericano Michael Fabiano (Enzo) asumen el primer elenco aunque el cartel es coral al estar concebida la partitura para seis voces. La producción se estrenó en el Teatro de San Carlo, en Nápoles, en 2024, y este lunes hubo en el Liceu una sesión especial, con baile de máscaras incluido, para los menores de 35 años.

El telón se abre y aparece una escalinata y luego en los otros actos un embarcadero y referencias a palacios venecianos. Gilbert ha imaginado esta ópera como un cuadro con la voluntad de no moverse de la Venecia del siglo XVIII. “Está muy bien escrita y explicada y no quería llevarla al siglo XX”, reveló el director de escena. El libreto de esta historia de venganza, celos y amor está inspirado en uns obra de Víctor Hugo. “Pedí al escenógrafo y al coreógrafo que me ayudaran a crear una especie de cuadro. Hay como dos niveles: el superior con la arquitectura y, el inferior, el de esa Venecia oscura y lúgubre”, apuntó. Al estilo de las grandes óperas francesas, La Gioconda cuenta con cuatro o cinco actos, el coro, un coro infantil y un ballet, el de la Danza de las horas, con su popularísima melodia que utilizó Walt Disney en Fantasía.

Estrenada en 1876, La Gioconda vino a cubrir el vacío que dejó Verdi cuando decidió estar largo tiempo sin componer. El director Oren reveló que Ponchielli era profesor del Conservatorio de Milán y que decidió ser fiel a sus predecesores y no seguir la vía del verismo como hicieron después sus alumnos Puccini y Mascagni aunque apunta que hay de él en el cuarto acto. “La Gioconda tiene rasgos de la ópera francesa. Todos los roles son capaces de unirse en una armonía total. En otras disciplinas sería como la Torre de Babel pero aqui somos capaces de hacer una música completa. No hay personaje”, añadió, “que no tenga un aria o un momento protagonista”.

Saioa Hernández, en un momento de un ensayo.

Oren se deshizo en elogios a la orquesta. No es algo extraño porque no hay director que pase por el teatro que alabe a los músicos. “Hace siete años estuve aquí”, recordó. “Han entrado muchos jóvenes. La orquesta ha dado un paso de gigante”. El director aclaró que Ponchielli dio importancia a la orquestación, densa y con contrastes, y que eso conlleva el peligro de tapar a los cantantes. “Y yo odio hacerlo. Esto no es un concierto sinfónico. Es ópera”, dijo. Para sortear ese riesgo, el director ha trabajado en los ensayos con la sección de viento, que calificó de excepcional, y con los violines, violas y chelos, que más que hacer música, dijo, “parecen cantar”. “Es una orquestación rica en colores. Los directores tenemos más colores en la música que un pintor en su paleta. El color es esencial. Sin él no hay música”.

La soprano Saioa Hernández conoce bien el rol de La Gioconda al haber trabajado ya en seis producciones. “Es una de las óperas que más demanda a las sopranos dramáticas”, dijo y apuntó que es en el cuarto acto (el del aria ¡Suicidio! ) cuando el personaje despliega todo su potencial. Hernández debutó en este papel en 2018 y asegura que esta producción es la que más se ajusta al rol y a la visión que tiene de la esta ópera. “Los dos (Gilbert y Oren) ayudan mucho a construir el personaje. He ganado en madurez, detalles y espero poder expresarlo”, dijo asegurando que la Giconda es, juno a Mcbeth, es una de sus óperas preferidas. “Es con lo que más disfruto”, concluyó.