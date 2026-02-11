La monja dominica Lucía Caram advierte que transformar la sociedad no se hace con entusiasmos puntuales

“Nos hemos acostumbrado demasiado al dolor”. Con esta reflexión abrió la monja dominica Lucía Caram su intervención en el foro sobre el tercer sector que periódicamente convoca la Fundació Pere Tarrés con la colaboración de EL PAÍS. Una reflexión barroca en su formulación, pero hecha desde la convicción y el compromiso en el combate (pacífico) social. Sin la experiencia de la fragilidad, de la vulnerabilidad, prosiguió, “nos acostumbramos a ignorar el dolor ajeno”. “El peligro más grande no está en la ausencia de información. Radica en la globalización de la indiferencia”. Y frente a la pasión, que puede ser iluminadora pero también destructiva, Caram reivindicó la compasión, en el sentido de pasión compartida. “Es un tipo de fuego que calienta sin destruir, te hace salir de la zona de confort y encontrar al otro”.

“La compasión no es lástima”, alertó. Es ponerse al lado del otro para que le merezca la pena vivir. Lo propio de la compasión es sufrir con el otro, “no te deja salir ileso”. Y el problema es que la sociedad aparta estas realidades, hace que no las veamos y crece el desprecio hacia quien está en la cuneta, se le culpabiliza de ello. “La indiferencia lleva a criminalizar al otro”.

Caram advirtió que cuando la sociedad se deshumaniza la vida deja de ser sagrada. “Y lo único sagrado es la vida”. Con más de una cita a San Pablo y al Papa Francisco (“comprendan que los dos somos argentinos”), Caram precisó que la religión que no es servicio…es traición. Y reivindicó “una palabra que da vergüenza”: caridad, entendida como amar sin esperar nada a cambio.

El objetivo de nuestro trabajo “es llenar nuestro corazón de nombres, vidas, personas. No de teorías. Vivimos una sociedad líquida donde la indignación nos dura 24 horas. Es necesario llegar hasta el final de nuestros compromisos. Transformar la sociedad no se hace con entusiasmos puntuales”. E insistió en defender la dignidad de las personas “incluso cuando esta defensa no es popular”. “Hay que plantar cara a la humillación de quien está caído. Jesús tocaba a los intocables. No hemos venido a sufrir, hemos venido a luchar contra el sufrimiento y la compasión no consiste únicamente en curar las heridas. La compasión consiste en evitar que se abran”.

Con una importante agenda de actividades desde Manresa para ofrecer refugio o alimentos a quien lo necesita o trabajar por la igualdad de oportunidades… la próxima semana encabezará una caravana de ambulancias, que ha conseguido gracias a donaciones, para aliviar la desasistencia sanitaria en el frente de Ucrania.