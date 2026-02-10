Judith Colell sobre su película ganadora en los Premios Gaudí: “No sé nunca ni tengo que saber quién gana”

Los premios recibidos por la directora Judith Colell en la última gala de los Gaudí han generado polémica por el hecho de que es, a la vez, presidenta de la Academia del Cine Catalán, la entidad organizadora de los premios cinematográficos. Colell ha asegurado que mantiene la distancia respecto al veredicto. “Yo no sé nunca, ni tengo que saber quién gana los Gaudí”, ha defendido en una entrevista a Més Nit de TV3.

Colell llegaba a los Gaudí con ocho nominaciones para su película Frontera, un thriller histórico sobre quienes ayudaron a los judíos que escapaban de la represión nazi en los Pirineos. El film obtuvo el premio a la mejor película de habla catalana, el del público, vestuario (Mercè Paloma) y el de mejor actriz secundaria para Bruna Cusí.

La presidenta de la Academia ha incidido en que no quiere saber tampoco quién conoce a los ganadores. “Me quiero mantener al margen de todo”. Asimismo, sobre la polémica asegura que es un debate “cansado de escuchar” y subraya que hay que saber cómo funcionan las académicas y que en los premios “no hay un jurado, votan los académicos”, es decir, más de 600 personas, “que votan lo que quieran”. Además, ha añadido que los candidatos no piden el voto.

El voto de 640 académicos

Para ser académico y poder votar a los Gaudí es necesario ser un profesional del sector audiovisual con una trayectoria reconocida en la industria catalana. De la Academia forman parte, además de trabajadores del sector, antiguos nominados y miembros fundadores. En la última edición de los premios votaron 640 académicos.

La votación sigue un proceso estructurado en varias fases. Tras inscribir las películas a distintas candidaturas, se efectúa una primera vuelta de votaciones, normalmente en noviembre, donde los académicos votan para seleccionar a los candidatos finales. El anuncio de nominados se suele dar a mediados de diciembre y, a partir de ahí, se activa una segunda ronda de votaciones para elegir a los ganadores. Todo el proceso cuenta con la supervisión de un notario.

Frontera la película de Judith Colell, se alzó con el premio a mejor película frente a Esmorza amb mi, de Iván Morales; Estrany riu, de Jaume Claret Muxart; Molt lluny, de Gerard Oms y Wolfgang, de Javier Ruiz Caldera. También consiguió el premio del público, por el que votan los espectadores a través de la web de la Academia. En estos Gaudí había 16 películas compitiendo en esa categoría además de Frontera, entre ellas fenómenos de taquilla en catalán como Wolfgang, con más de tres millones de euros de recaudación, u otras en lengua no catalana como Sirât, con casi tres millones de euros de recaudación, o Romería, con 1,7 millones recaudados. La producción de Colell sigue teniendo varios pases activos en los cines Texas y Girona de Barcelona y a mediados de enero, en su quinta semana en cartel, llevaba un acumulado de 376.000 euros con veinte copias en circulación.

Respecto al sistema de votación en el premio del público, la Academia del Cine Catalán defiende que es el habitual en estos procesos de participación abierta y que funciona “a través de una plataforma protegida contra el voto múltiple desde una misma IP, para que cada voto corresponda a una persona distinta, y el resultado es certificado por un notario”. Desde la entidad aseguran que aquí es clave la campaña que las películas realizan en entorno digital para la movilización del público y, por tanto, para incentivar su voto. “Es una apuesta que cada productora decide con qué intensidad hace”, explican desde la Academia.