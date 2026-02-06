El salón audiovisual ISE bate otro récord en Barcelona al rebasar los 92.000 asistentes

El salón Integrated Systems Europe (ISE), el mayor congreso profesional del mundo dedicado a la industria audiovisual, que se ha celebrado esta semana en el recinto de Fira de Barcelona de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), ha batido un nuevo récord al sumar 92.170 asistentes, un 8% más que el año anterior. Así lo ha dado a conocer la organización este viernes, al concluir la edición de este año, que arrancó el 3 de febrero.

El ISE se celebra en Barcelona desde el año 2022, cuando el evento recaló en la capital catalana procedente de Amsterdam (Países Bajos). La inteligencia artificial, la robótica o bien los eventos en directo han sido algunas de las tendencias de más peso en la edición de este año.

Un total de 1.751 expositores, incluidos 323 que lo han hecho por primera vez, han participado en esta edición, en la que se ha batido un récord también en materia de superficie expositiva, con un total de 101.000 metros cuadrados, casi un 10 % más que en 2025.

El evento ha logrado un crecimiento del 8 % en la asistencia total en comparación a 2025. El director general de ISE, Mike Blackman, ha mostrado su satisfacción por la edición de este año y por la tecnología innovadora exhibida en estos cuatro días.

Esta semana se ha anunciado la creación de la Fundación ISE, una iniciativa impulsada por ISE cuyo objetivo es fortalecer a la comunidad audiovisual y de integración de sistemas. ISE, uno de los grandes eventos internacionales que acoge Barcelona, por detrás del MWC, se celebrará el próximo año entre el 2 al 5 de febrero.

Un total de 89 empresas catalanas, el mayor número desde que el evento se celebra en Barcelona, han participado en el evento. Otra de las novedades de la actual edición del salón audiovisual ha sido la colaboración entre el ISE y la asociación EduTech Cluster para organizar el EdTech Congress Barcelona.