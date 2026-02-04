Un ERE en Cartonajes Internacional amenaza con 200 despidos en Valls y Montblanc

El sindicato CC OO reclama a la propiedad, la multinacional norteamericana International Paper, que negocie la venta de las fábricas a otro grupo

La dirección de Cartonajes Internacional ha comunicado oficialmente hoy a los comités de empresa de sus plantas en Valls y Montblanc (Tarragona) la apertura de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que contempla el cierre total de la producción, según ha informado CC OO. Es una “medida drástica” que implica el despido de 200 trabajadores, lamenta el sindicato. Cartonajes Internacional es filial del grupo estadounidense International Paper. Antonio Muriana Cuenca, presidente del comité de empresa de la planta de Montblanc, denuncia la amenaza que pesa sobre “dos centros históricos” dedicados a la producción de cartón y el impacto que puede tener en una plantilla que tiene “entre 45 y 55 años de media” y que quedaría en una situación laboral muy complicada.

“Queremos la continuidad de las plantas, esto está clarísimo”, ha puesto de relieve Antonio Muriana, que avanza una reunión entre la empresa y los representantes de los trabajadores para el próximo día 18. “La decisión de cierre es totalmente arbitraria y no responde a ninguna lógica de viabilidad económica real”, sostiene Comisiones Obreras. El sindicato destaca que el sector del embalaje se encuentra en “una fase de expansión y crecimiento sostenido”. Un contexto, se insiste, “que desmonta los argumentos de la empresa sobre una supuesta crisis productiva”.

La voluntad de los trabajadores es forzar una negociación para que otro grupo papelero se quede con la propiedad de las plantas y garantice la conservación de los puestos de trabajo.

International Paper, que adquirió a la competidora británica DS Smith por 6.790 millones de euros, facturó 23.600 millones de dólares (algo menos de 20.000 millones de euros) en 2025, y tuvo pérdidas de 2.900 millones de euros.

El sindicato considera que la decisión de cierre tomada por la multinacional norteamericana responde a una “estrategia de especulación corporativa en un sector en pleno crecimiento”. Según CC OO, el aumento del tráfico de mercancías y de los envíos por internet hace viable que se pueda mantener la producción de cartón en las dos plantas. CC OO alerta de que “se ha producido un desvío deliberado de pedidos hacia otras plantas del grupo, con el único objetivo de vaciar de carga de trabajo las fábricas de la zona de Tarragona”.