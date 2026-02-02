El plan del Govern para atraer científicos de Estados Unidos, sin resultados: no ha llegado ninguno

El plan para atraer científicos de Estados Unidos a Cataluña no ha obtenido resultados hasta ahora. Diez meses después de que el Govern presentara el Catalunya Talent Bridge, el proyecto con el que el ejecutivo catalán quería incorporar a científicos estadounidenses afectados por los recortes en ciencia de Donald Trump, no ha llegado ninguno. La previsión inicial era reclutar a los primeros 26 investigadores antes de que terminara 2025, con el objetivo de llegar a 78 en tres años.

El Departamento de Investigación y Universidades ha explicado a SER Catalunya que el programa anunciado el pasado mes de marzo por el presidente Salvador Illa comenzará a desplegarse durante el primer trimestre de este año. Las primeras contrataciones se canalizarán a través de una línea específica de la convocatoria Beatriu de Pinós, un programa destinado a la atracción de talento investigador postdoctoral. De este modo, las primeras incorporaciones de científicos estadounidenses vinculadas al programa llegarán una vez se hayan resuelto las primeras convocatorias.

En paralelo, científicos catalanes lamentan que ni la Generalitat ni el Estado hayan destinado recursos a los programas de investigación de los que el presidente de Estados Unidos los ha excluido. Hace ocho meses que Donald Trump apartó a varios investigadores de hasta diez proyectos de investigación biomédica que, actualmente, siguen en marcha, pero sin participación catalana. “Hemos dejado de recibir financiación, y esto no se recuperará. Es una decisión irreversible por parte de los Institutos Nacionales de Salud estadounidenses”, detalla el investigador y profesor de investigación ICREA en IrsiCaixa, Javier Martínez-Picado, en declaraciones a la SER.

Los recortes implican, sobre todo, una reducción de personal y, por tanto, la pérdida de conocimiento y de recursos; cerca de 5,5 millones de euros hasta 2029. Martínez-Picado lamenta que países como Canadá, Bélgica o Dinamarca sí hayan compensado estas pérdidas: “El compromiso de las administraciones es de estudio, pero de momento no tenemos respuesta. Con las situaciones presupuestarias actuales no será fácil conseguir esta financiación”, reconoce Martínez-Picado ante el vigente bloqueo presupuestario.

El investigador asegura que mantienen una “buena relación” con el Departamento de Universidades, con el que se han reunido en varias ocasiones, aunque sin que les hayan propuesto medidas concretas. Desde el Departamento reafirman que son “sensibles” a la realidad de los investigadores y que están evaluando alternativas sin concretar cuáles para que puedan seguir desarrollando su actividad.

Ante este escenario, Martínez-Picado hace un llamamiento a cualquier persona o institución que quiera y pueda aportar dinero para garantizar el futuro de los proyectos afectados. Proyectos relacionados, entre otros, con la investigación de enfermedades infecciosas. “La investigación es una actividad silenciosa. Es poco conocida en general, a veces aparece en la prensa, pero todos nos beneficiamos de ella. Todos buscamos diagnósticos, tratamientos y vacunas”, defiende el investigador.