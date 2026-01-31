Un menor queda herido en un incendio en un piso de Reus

Otras dos personas han necesitado la atención de los equipos médicos de de emergencias

Un menor ha resultado herido con pronóstico menos grave en el incendio de un piso en Reus (Tarragona), mientras que otras dos personas afectadas han sido atendidas y dadas de alta en el lugar de los hechos.

Según han informado los Bomberos de la Generalitat y el Sistema de Emergencias Médicas, el incendio se ha originado hacia las 11.42 horas en una de las habitaciones de un piso de la calle Escultor Rocamora de Reus. Tras extinguir el incendio, los Bomberos han ventilado el piso afectado y la escalera de vecinos, sin que se hayan registrado daños estructurales en el edificio.

Debido a este incendio, el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha atendido y trasladado a un hospital a un menor, con pronóstico menos grave.

La zona del Camp de Tarragona es de las más afectadas, este sábado, por la alerta de fuertes rachas de viento que soplan en Cataluña. Los Bombers de la Generalitat han recibido 179 avisos durante la mañana y mediodía del sábado, por incidentes relacionados con el viento.

La mayoría de estos avisos se han concentrado en la Región de Emergencias de Tarragona, con 119, seguida por la de les Terres de l’Ebre, con 30.

Desde la medianoche del viernes al sábado, los bomberos han atendido 366 avisos en toda Cataluña.