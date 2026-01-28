Cuatro heridos en el derrumbe de una casa en Vilanova de Bellpuig (Lleida)

Equipo de Bombers trabajando en el derrumbe de una casa en Vilanova de Bellpuig (Lleida).

Dos de las víctimas están graves y las otras dos leves

El derrumbe de una casa en Vilanova de Bellpuig (Lleida) ha dejado cuatro heridos de diferente consideración. Según han informado los Bombers de la Generalitat, el aviso se ha recibido a las 6.18 horas de este miércoles en una casa de planta baja más dos pisos.

Según Bombers, cuando han llegado había cuatro personas atrapadas en las runas. De estas, dos han resultado heridas de gravedad y otras dos, leves. Estos últimos han sido trasladados al CUAP de Mollerussa, según informa el SEM, mientras que los graves han sido llevados al hospital.

Hasta el lugar se han desplazado 14 dotaciones de Bombers, además de cuatro ambulancias del SEM y un equipo de psicólogos.