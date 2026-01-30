Dalmau advierte de que Cataluña necesita presupuestos para no quedar bloqueada

Cataluña ha iniciado por tercera vez consecutiva el año con los presupuestos prorrogados y Albert Dalmau, consejero de la Presidencia, ha advertido de las consecuencias que puede sufrir en el caso de que no se puedan aprobar las cuentas. “Cataluña necesita presupuestos. Si no, el país se quedará bloqueado”, ha avisado. ERC y los comuns, sus socios de investidura, insisten en que no se dan las circunstancias para poder entablar la negociación de los presupuestos. Con todo, el Ejecutivo de Salvador Illa mantiene su objetivo de tener el proyecto aprobado en el Parlament antes de final del primer trimestre de este año.

En unas declaraciones a TV3, Dalmau se ha congratulado de que ERC y comuns hayan admitido de que tienen ganas de pactar presupuestos" y ha insistido en que el Govern se “dejará la piel” para aprobarlo. Esa fue, precisamente, la frase que utilizó Illa en diciembre, en su balance de fin de año, para demostrar que para su Govern es absolutamente prioritario contar con esa herramienta. “El país necesita presupuestos. La población ha aumentado en los últimos años y hay que hacer trenes nuevos, hospitales, escuelas, hay que hacer carreteras”, ha precisado Dalmau, que ha recordado el objetivo del Govern de mejorar los servicios públicos. “Hemos de llegar a acuerdos. Si no, el país quedará bloqueado”, ha remarcado.

El Govern y los comunes tenían previsto el pasado día 19 revisar el grado de cumplimiento del tercer suplemento de crédito pactado hace un año, que fue la fórmula que utilizaron para sortear la falta de presupuestos. El accidente ferroviario de Adamuz provocó que se cancelara toda la agenda, incluida esa reunión. Un día después, se produjo el también fatal accidente de Gelida que acabó desencadenando el colapso de Rodalies y la paralización de cualquier inicio de negociación. La líder de los comunes, Jéssica Albiach, afirmó que esas conversaciones estaban “más verde” que “una lechuga”. Pese a ello y durante esta crisis, los comunes han arrancado del Govern que la rebaja del transporte público toda la legislatura y renovar el contrato con las eléctricas para no interrumpir el suministro a las personas vulnerables.

Mientras, ERC se mantiene firme con su exigencia de que los socialistas tienen que hacer un gesto que facilite que la Generalitat recaude el impuesto del IRPF para poder desencallar las cuentas. Oriol Junqueras, líder republicano, refrendó esa posición en medio de la crisis de Rodalies. La consejera Alícia Romero afirmó este jueves en el Parlament que los republicanos querían garantías en ese sentido y se refirió a que su objetivo es que las cuentas estén aprobadas antes del 31 de marzo de este año. “Estamos trabajando para cumplir los acuerdos. Esperamos en los próximos días poder sentarnos a negociar y confiamos en que sea así. Aún estamos a tiempo de aprobarlos antes del 31 de marzo y con ese calendario trabajamos”.