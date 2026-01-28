Barcelona invierte 200 millones de euros en obras de mantenimiento del espacio público

El Ayuntamiento de Barcelona invertirá este año de 2026 más de 200 millones de euros en 1.300 actuaciones de mantenimiento y renovación en 29 barrios de la ciudad, además de transformar 36 espacios públicos. Intervenciones sobre escaleras mecánicas, ascensores, fuentes, bancos y pavimento. Son actuaciones que forman parte del Plan de Mantenimiento Integral (PMI), que a su vez está integrado en el Pla Endreça, el plan estrella del Gobierno de Jaume Collboni. En la presentación de las inversiones, este miércoles, el alcalde ha destacado la puesta al día de infraestructuras “esenciales” para la movilidad a pie de los barrios de montaña y con mayor desnivel.

Las escaleras o ascensores de el Carmel (Horta-Guinardó), Roquetes (Nou Barris), la Teixonera (Horta-Guinardó), Ciutat Meridiana (Nou Barris) o Vallbona (Nou Barris) recibirán un enfoque principal de las inversiones propuestas por la necesidad de constante renovación resaltada por el alcalde de Barcelona. “El objetivo principal es que ninguna escalera mecánica de la ciudad tenga más de 20 años y que los ascensores con más de 15 años de antigüedad se renueven”, ha afirmado Collboni. Un conjunto de 11 grupos de escaleras mecánicas se sustituirán, lo que representan un total de 24 escaleras individuales. También se modernizarán 13 ascensores y se renovará la señalización informativa en toda la ciudad.

Más información Ascensores y escaleras mecánicas estropeadas: la otra crisis de Rodalies

En 2026 también está previsto la revisión de más de 10 kilómetros de alcantarillado, una superfície “equivalente a la longitud de toda la avenida diagonal.” Según Collboni, será la “actuación más importante hecha” de estas infraestructuras y de mayor inversión, un total de 18,4 millones de euros hasta finales de 2027.

Durante el año de 2025, tras una inversión de 110 millones de euros, según datos del Ayuntamiento, se han llevado a cabo más de 1.100 actuaciones de mantenimiento en 26 barrios de la ciudad que han superado la renovación de 220.00 m2 de asfalto, 38.000 m2 de aceras, 25 kilómetros de riego, 9.600 m2 de verde en parques y jardines, además de más de 1.00 elementos urbanos y 1.300 farolas.

El Pla Endreça, según Collboni, habrá permitido realizar más de 3.000 actuaciones de mantenimiento, renovación y transformación con un presupuesto de 435 millones de euros para “garantizar la excelencia del espacio público”, donde también se sumarán los 550 millones que se destinan anualmente como presupuesto ordinario de toda la ciudad.