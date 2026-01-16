Barcelona aumenta en 296 pisos el parque público de viviendas de la ciudad  

El Ayuntamiento de Barcelona aumenta en 296 pisos el parque público de vivienda protegida con la adquisición durante 2025 de 97 viviendas, tres solares con la capacidad de generar 119 pisos nuevos, y una finca que permitirá liberar espacio para 80 viviendas. Así lo han anunciado este viernes el teniente de alcalde de Economía, Vivienda, Hacienda y Turismo, Jordi Valls, y el comisionado de Vivienda, Joan Ramon Riera. Para efectuar todas las adquisiciones, el consistorio ha dedicado una inversión de 48,95 millones de euros, de los cuales 21,71 millones han sido para la compra de los 97 pisos, 4,89 millones para los tres solares y 22,35 millones, para adquirir la finca, ubicada en la Via Laietana.

Valls ha expresado la voluntad de “acelerar la compra de vivienda” y ha explicado que la mayoría de la adquisiciones se han llevado a cabo en el último trimestre. El teniente de alcalde también ha insistido en la voluntad del ayuntamiento de cumplir el compromiso de ampliar el parque público de vivienda protegida “por todas las vías posibles”. Respecto al presupuesto del 2026, Valls ha especificado que tiene 20 millones de euros para efectuar operaciones de tanteo y retracto, aunque con la voluntad de gastar más.

Este tipo de operación es una facultad legal del ayuntamiento sobre algunas promociones y le permite adquirir un inmueble con preferencia sobre cualquier otro comprador.

Para aumentar el parque público en 296 pisos, el Ayuntamiento de Barcelona ha cerrado un total de diez operaciones en el último año.

En las viviendas adquiridas ya construidas o con licencia, destaca la compra junto con la fundación Habitat3 de las 26 viviendas de la Casa Orsola, un edificio ubicado en el distrito del Eixample en el que hubo un conflicto con el fondo de inversión que lo adquirió en 2021 y pretendía no renovar los contratos a los inquilinos.

También destaca la compra directa de 38 viviendas en diferentes barrios de la ciudad a la inmobiliaria Building Center, propiedad de CaixaBank.

Otras operaciones para adquirir viviendas con licencia o ya construidas han sido la compra de cuatro viviendas en el barrio del Poblenou y de ocho más en el de Porta, ambas ejerciendo el derecho de adquisición preferente, que les reserva un 30 % de las nuevas promociones.

De la misma manera, el consistorio adquirió once viviendas en el barrio del Camp d’en Grassot i Gràcia Nova y diez en el distrito del Eixample ejerciendo el derecho de tanteo y retracto.

Jordi Valls ha explicado que este tipo de operaciones han ido subiendo de precio en los últimos años, y que el ayuntamiento busca que el importe para el tanteo y retracto “sea justo”.

En cuanto a los solares, el ayuntamiento ha comprado por primera vez un solar ubicado en el barrio de Torre Baró a la sociedad gestora Sareb, donde se prevé construir 61 viviendas. También ha conseguido un solar en el barrio del Poblenou y otro en el de Sants-Badal, donde se prevé construir 14 y 44 viviendas más, respectivamente.

El consistorio ya poseía una parte de ambos solares, y con estas compras pasa a ser el propietario total, ha especificado Jordi Valls.

A estas nueve operaciones, el consistorio ha añadido la compra al Estado de un edificio ubicado en la Via Laietana para convertirlo en una gran sede administrativa donde, en el futuro, laboren más de 700 trabajadores del consistorio.

Esta operación permitirá liberar unas 80 viviendas en el distrito de Ciutat Vella y la construcción del nuevo Centro de Atención Primaria (CAP) en el barrio del Gòtic, ha explicado el teniente de alcalde.