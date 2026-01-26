Albares y Duch firman un acuerdo para dar a Cataluña asiento en la Unesco y ONU Turismo

Se trata de dos compromisos que el PSOE había asumido con JxCat y que figuran en los acuerdos de investidura de los socialistas con ERC

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y el conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, han firmado este lunes un acuerdo para oficializar que Cataluña pase a disponer de un asiento en la Unesco y en la Organización Mundial del Turismo (ONU Turismo).

Se trata de dos compromisos que el PSOE había asumido con JxCat y que figuran en los acuerdos de investidura de los socialistas con ERC, pero que aún estaban pendientes de materializarse y que ahora finalmente toman cuerpo, según ha avanzado La Vanguardia.

En declaraciones a EFE, el conseller Jaume Duch ha explicado que, en su encuentro celebrado este lunes por la mañana en Madrid con Albares, en la sede del Ministerio de Exteriores, se han firmado dos convenios “para permitir a Cataluña participar de una manera más individualizada tanto en la Unesco como en ONU Turismo”.

Inicialmente, los representantes del gobierno catalán podrán integrarse en las delegaciones españolas ante la Unesco -con sede en París- y ONU Turismo -con sede en Madrid-, si bien el protocolo firmado por el ministro y el conseller, ha señalado Duch, “abre el camino para que, dentro de unos meses, Cataluña tenga el estatuto de miembro asociado” en ambos organismos internacionales. “Es el comienzo de un procedimiento que llevará a un estatus definitivo de Cataluña como miembro asociado”, ha destacado.

La firma del protocolo, según Duch, tiene “un simbolismo histórico”, ya que supone un reconocimiento internacional “inédito en la historia de la Cataluña democrática”, a través de esta “representatividad específica como gobierno de Cataluña”.