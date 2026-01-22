Pasajeros de Rodalies tirados sin apenas alternativas: “Me han recomendado buscar un transporte privado”

Sin trenes y con la única certeza de que el servicio no se iba a restablecer a corto plazo, los pasajeros de Rodalies de Cataluña han vuelto a concentrarse este jueves en la estación de Sants, el principal centro ferroviario de Barcelona. “Me han recomendado buscar una alternativa privada”, explica Raúl Bruno, uno de los usuarios afectados. Como él, la mayoría ya no esperaba poder coger un tren y se ha limitado a intentar cambiar los billetes que tenían o a buscar otras opciones de transporte. Quienes pueden permitírselo recurren a la alta velocidad o a los buses interurbanos. Así ha encarado el segundo día consecutivo de interrupción total del servicio de Rodalies tras el accidente ferroviario del martes en Gelida (Barcelona), que dejó un muerto y decenas de heridos.

La falta de soluciones provisionales es la principal queja entre los usuarios. Tras los dos accidentes del martes -el de Gelida y el tren que descarriló entre Blanes y Maçanet de la Selva (Girona) sin víctimas ni heridos-, gran parte de los usuarios coincide en que urge la revisión de las vías. “Todo lo que ha pasado fue muy fuerte, en una semana trágica. Entiendo la precaución pero es toda Cataluña paralízala”, ha comentado Raúl Bruno, argentino, que tenía previsto viajar este jueves a Tarragona para una cita administrativa de entrega de documentación. “La tengo a las nueve, pero con todo lo que está pasando en Rodalies no voy a llegar”, lamenta. Como única opción, le han recomendado desplazarse hasta Tarragona en alta velocidad y desde allí tomar un autobús urbano a su destino final. “El problema es que todo eso tiene un coste no previsto”, ha subrayado. La Generalitat ha habilitado un formulario para cubrir los costes incurridos si se ha tenido que recurrir a un transporte alternativo.

Los agentes de Renfe, encargados de informar a los pasajeros en las estaciones, reconocen que no se ha planteado ninguna alternativa general. “La interrupción es en toda Cataluña. No se van a ofrecer autobuses para toda esa gente”, señaló una de ellas el miércoles por la tarde, durante el primer día de bloqueo del servicio. Mientras que la posibilidad de un servicio alternativo ofrecido por Renfe no se materializaba, las empresas privadas de interurbanos ampliaban la disponibilidad de horarios de autobuses, en la estación de Sants y también en Fabra i Puig.

Con la movilidad paralizada, Volkan también se ha visto afectado. Este hombre de origen truco y residente en Barcelona desde hace tres años, tenía previsto desplazarse este viernes al aeropuerto de Girona para viajar a Estambul y visitar a su familia. “Iba a usar mi abono mensual por primera vez”, explica. Ante el temor de no llegar a tiempo, se acercó a Sants en busca de información. “Me han recomendado un autobús desde la estación del Nord por 22 euros”, cuenta. Para asegurarse, ha optado finalmente por viajar en alta velocidad un día antes de lo previsto, por 17 euros. “Además del billete, tendré que pagar una noche de alojamiento”, añade.

Los usuarios, que llevan años acumulando quejas sobre el servicio, señalan que son innumerables las veces en las que los horarios se actualizan apenas minutos antes de lo previsto y coinciden en la necesidad de plantear soluciones. “Es muy complicado planificarse, cumplir el horario laboral o hacer cualquier tipo de plan que dependa del transporte público”, lamenta uno de ellos. Pero el impacto de la interrupción total, sin una alternativa clara además de los autobuses privados, tampoco se entiende. Y cuando buscan algún tipo de posibilidad, la respuesta lo que retornan es: “No sabemos si el servicio retomará hoy. Puede durar dos horas, dos días o dos meses”. Mientras tanto, los pasajeros se desplazan como pueden, pagan por servicios privados o quedan aislados, en una Cataluña incomunicada por ferrocarril.