El BCNegra reivindica la ‘malavida’ en su 21a edición

Dice el cantautor italiano Vinicio Capossela en su libro Tefteri que, cuando nos llegue la muerte, es mejor que encuentre un cuerpo imposible de aprovechar, un cuerpo que muestre la marca de una vida intensa. En su 21ª edición, el BCNegra se hace suyos los valores de la mala vida (o, según el concepto literario que el festival ha unido en una sola palabra, malavida) de Capossela o la que cantaba Manu Chao, y reivindica valores como la libertad, la diversión o la transgresión. “Tenemos que recuperar los valores que parece que se ha apropiado una sola opción política”, afirmaba Carlos Zanón, comisario del festival, en la rueda de prensa que, como ya es tradición, se ha celebrado en un lugar excéntrico de la ciudad, este año el mercado de la Boqueria: “una sola vida es insuficiente, que la vida sea intensa es la idea de la literatura”. Durante siete días, el festival ocupará once espacios emblemáticos de Barcelona, como la Sala Paral·lel 62, La Paloma, el cine Bosque, la Boqueria o distintas bibliotecas.

Además de la inspiración de este espíritu lúdico, Capossela será una de las cabezas de cartel de la 21ª edición del festival de novela negra de Barcelona, que quiere reivindicar su multidisciplinariedad. El italiano inaugurará la programación con un concierto el lunes 2 de febrero en la Sala Paral·lel 62, Errori e bassifondi, que combinará música y palabra siguiendo el eje temático de la edición. Al día siguiente, el cantante compartirá una conversación con Zanón sobre Tefteri. Otro de los protagonistas del festival será el novelista Mick Herron, ganador del 21º Premio Pepe Carvalho, que se otorgará el jueves 5 de febrero en el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona. Autor de la emblemática saga Slow horses (cuya adaptación televisiva se proyectará durante el festival en el cine Bosque), Herron es conocido como el renovador de la novela de espionaje. “Hace unos años, la novela de espías era una reliquia, pero ante la actualidad política le ha ayudado”, afirmaba Zanón, que ha puesto énfasis en la capacidad de entretener de la obra del escritor británico, así como el tratamiento de la tecnología y la burocracia.

“Somos el festival gratuito dedicado a la novela negra más importante de Europa, al lado del Semana Negra de Gijón”, ha afirmado Zanón, que destaca la mezcla de escritores en catalán, castellano e internacionales. Entre sus más de 80 autores invitados, destacan los estadounidenses S.A. Cosby y Jordan Harper, que son amigos y conversarán juntos, Dominique Manotti, Richard Price; la argentina Claudia Piñeiro, también ganadora de un premio Pepe Carvalho en 2018, la chilena afincada en Barcelona Paulina Flores, Berna González Harbour, colaboradora en estas páginas, o la también argentina Ariana Harwicz, entre los escritores en castellano; y la recién premiada con el Proa de Novela Núria Cadenes o los prolíficos Màrius Serra y Jordi Sierra i Fabra, que según el comisario no son un “ovni” en el panorama editorial, así como un homenaje a la colección Crims.cat, que ha llegado a su publicación número 100. También se incorporan a la programación influencers de true-crime, “para que veais que no somos un festival talibán”, afirmaba Zanón.

El BCNegra va más allá de la literatura. Su comisario destaca la exposición Malavida. Cinema noir a Barcelona 1950-1988, que se podrá visitar en la Biblioteca Jaume Fuster y enlaza con un ciclo de la Filmoteca de Catalunya. Comisariada por Joaquim Noguero, la exposición traza un recorrido por el cine rodado en Barcelona que tiene la delincuencia como eje central, como A sangre fría (1959), de Juan Bosch; El cerco (1955), de Miguel Iglesias; La calle sin sol (1948), de Rafael Gil; o Senda torcida (1963), de Antonio Santillán.