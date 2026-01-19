Barcelona en comú proclamará candidato a las elecciones municipales el 23 de febrero

Barcelona en comú arranca formalmente su proceso de elecciones primarias, una carrera que se disputan el ex concejal y actual diputado en el Congreso Gerardo Pisarello (con el respaldo de pesos pesados del partido encabezados por Ada Colau) y el comunicador Bob Pop (con integrantes del sector crítico con el núcleo fundador de la exalcaldesa). En una reunión de la coordinadora (formada por 43 personas) celebrada este lunes por la tarde se ha fijado un calendario que culmina con el 20 de febrero con el recuento provisional y el 23 con la proclamación definitiva. El encuentro se ha alargado en el turno de palabras, donde se han visualizado críticas porque el censo se cerrará la medianoche del lunes al martes.

La candidatura de Bob Pop entiende que el cierre les perjudica, al entender que cuenta con simpatizantes que no están inscritos, porque son votantes de los comunes que nunca han formalizado su afinidad o incluso pertenecen a otros partidos. En el censo hay tanto militantes como simpatizantes y todos pueden votar. En los últimos días tanto el comunicador como Pisarello han llamado en las redes sociales a inscribirse para votar. “Debes vivir en Barcelona o tener vinculación con la ciudad que se pueda acreditar”, llamaba incluso el diputado.

De acuerdo al reglamento que aprobó el partido en su plenario de diciembre pasado, las candidaturas deben estar encabezadas por un tándem (hombre-mujer). Pisarello tiene previsto presentar este martes a su número dos. Y Bob Pop todavía no ha revelado con quién formará tándem. Y serán estas dos personas las que elegirán los números tres, cuatro y cinco de la lista. A partir del sexto nombre de la lista y hasta el puesto número 15 está previsto celebrar primarias abiertas.

Las candidaturas deberán recoger tres avales, como mínimo, de una asamblea de distrito, un eje temático y una comunidad o comisión. El censo es todo el registro de Barcelona en comú: las personas inscritas y verificadas cuando se cierre el censo, este mismo lunes. Y lo que se llevará a votación es el tándem, en formato digital pero también con puntos físicos.

El reglamento también prevé que el partido “deberá mantener una estricta neutralidad durante el desarrollo de las diferentes fases del proceso” en el que “los cargos electos y orgánicos pueden expresar su apoyo estrictamente individual a cualquier candidatura, evitando utilizar recursos y medios institucionales u orgánicos para favorecer” a algún aspirante. La coordinadora de los comunes y presidenta del grupo municipal en el Ayuntamiento, Gemma Tarafa, aseguraba hace unos días en Betevé: “Trabajaremos para que sea el candidato”.

Como en este caso, hasta la fecha, la mayor parte de apoyos del núcleo fundador del partido, cargos electos o exconcejales han sido para Gerardo Pisarello. En la presentación de su candidatura estuvo arropado por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, la fundadora de los comunes y exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, o el eurodiputado Jaume Asens. Bop Pop, por su parte, tiene como apoyos relevantes a exmiembros de la ejecutiva del partido y a concejales de distrito.