Ir al contenido
_
_
_
_
Cataluña
AEROPUERTOS

La Guardia Civil investiga como un delito de desórdenes públicos la falsa amenaza de bomba en un avión que aterrizó de emergencia en Barcelona

Turkish Airlines perseguirá judicialmente al autor del mensaje “bomb at 9.30″, que hizo activar este jueves el protocolo de crisis

El avión de Turkish fue inspeccionado por artificieros de la policía. Foto: Albert Gea (REUTERS) | Vídeo: epv
Marc RoviraRebeca Carranco
Barcelona -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

La Guardia Civil investiga como un posible delito de desórdenes públicos la falsa amenaza de bomba que obligó ayer jueves a aterrizar de emergencia a un avión que partió de Estambul con destino a Barcelona. Los agentes de la policía judicial trabajan todavía en el atestado, según fuentes policiales, que remitirán al juzgado una vez esté finalizado. La compañía Turkish Airlines también ha anunciado su intención de exigir responsabilidades judiciales al pasajero que provocó que se activase el protocolo de alerta máxima. El sospechoso cambió el nombre de su móvil, con el que creó una red wifi, por el del “Bomb at 9.30″. Una mujer que viajaba en el avión detectó esa conexión con su teléfono y avisó a la tripulación, lo que desató la alarma.

El avión, de Turkish Airlines, partió a las nueve de la mañana de Estambul y debía llegar a Barcelona a las once de la mañana. En pleno vuelo, ya en territorio francés, el piloto del avión activó el “mayday” después del aviso de la pasajera. Dos cazas del país galo escoltaron a la aeronave hasta España, y en el aeropuerto de El Prat se habilitó un lugar para el aterrizaje de emergencia y se activó la comisión de crisis. Los agentes desembarcaron a los 150 pasajeros, y revisaron el avión y las maletas, hasta que descartaron que hubiese un artefacto explosivo. Ahora la Guardia Civil ha abierto la investigación, que tiene por delante la compleja misión de saber quién fue el autor del mensaje con referencias a una bomba a través de su Iphone. Fuentes policiales aseguran que no será una tarea sencilla, pero que se emplearán todas las medidas necesarias para intentar identificarle.

La aerolínea, Turkish Airlines, ha informado a su vez de que “se han iniciado las gestiones para identificar al pasajero en cuestión y emprender acciones legales”. El vicepresidente de Turkish Airlines Yahya Üstün valoró tras el incidente que “las autoridades competentes del país realizaron los controles de seguridad necesarios y no detectaron ninguna irregularidad”, y él mismo se encargó de anunciar que la compañía tiene intención de hallar al responsable de la falsa alarma para pedirle responsabilidades judiciales. El pasaje que viajaba en el vuelo TK 1853 tuvo que ser evacuado del avión y custodiado en las terminales de El Prat, hasta pasadas las dos de la tarde.

Las falsas amenazas de bombas están tipificadas en el código penal como un delito de desórdenes públicos. Está previsto que quien “afirme falsamente o simule una situación de peligro para la comunidad” que “provoque la movilización de los servicios de policía, asistencia o salvamento” se enfrenta a penas e entre tres meses y un año de prisión, o multa. En este caso, además, se suma la agravante de que el delito empieza en otro país, Francia, y se amplía en España.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Juan José Hidalgo: “Mientras viva, no dejaré que nadie, más que yo, gobierne Air Europa”

Javier F. Magariño | Madrid

Aena descarta transferir aeropuertos, pero admite que hay “espacio para avanzar en la coordinación con comunidades autónomas”

Javier F. Magariño | Madrid

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Baliza de emergencia V16 homologada por la DGT con geolocalización 3.0. COMPRA POR 37,99€
escaparate
Lámpara de lectura flexible para el cuello con 3 niveles de luz y función de memoria. COMPRA POR 16,99€
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4 y reducción de ruido. COMPRA POR 23,99€ (52% DE DESCUENTO)
escaparate
Mochila de tamaño cabina con bolsillo antirrobo y puerto de carga. COMPRA POR 24,99
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_