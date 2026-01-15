Ir al contenido
Cataluña
AEROPUERTOS

Un avión procedente de Turquía aterriza de emergencia en Barcelona por una amenaza de bomba

Dos cazas han escoltado al aparato y una vez en tierra los efectivos policiales han desalojado al pasaje para hacer las comprobaciones

Marc Rovira
Marc Rovira
Barcelona -
Un avión de la compañía Turkish Airlines ha tenido que hacer una maniobra de aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Barcelona-El Prat tras recibir una amenaza de explosivo a bordo. El aparato tenía previsto aterrizar esta mañana en el aeropuerto catalán, tras haber salido de Estambul a las 9:00 horas, y se ha tenido que activar el protocolo de emergencia al recibir aviso de una amenaza de bomba en el aparato. Los técnicos de emergencias han desalojado al pasaje y se ha procedido a hacer las comprobaciones pertinentes dentro del avión, un Airbus A321 de la aerolínea turca.

El vuelo TK1853 de Turkish tenía programado el aterrizaje para las 11.00 horas de la mañana y, según ha informado Aena, “a causa de una amenaza se han activado los protocolos”. El operador aeroportuario ha señalado que “las fuerzas de seguridad están evaluando la situación”.

Protección Civil de la Generalitat ha activado en fase de alerta el plan Aerocat para hacer seguimiento de la “situación de riesgo” en el aeropuerto. Aena ha señalado que la “presunta amenaza no afecta en ningún caso al funcionamiento” de la instalación.

Policialmente, la alerta ha sido valorada con visos de credibilidad desde el inicio y el protocolo ha motivado la activación de dos cazas del Ejército, que han escoltado en el aire al avión de Turkish. El Airbus A321 tiene capacidad para unos 200 pasajeros, pero en el vuelo donde se ha registrado el incidente viajaban unas 150 personas. Una vez en tierra han sido conducidas a la terminal del aeropuerto.

