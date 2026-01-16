Juan José Hidalgo: “Mientras viva, no dejaré que nadie, más que yo, gobierne Air Europa”

Sin miedo al futuro de Air Europa. Así se ha presentado esta mañana el presidente de la aerolínea, Juan José Hidalgo, ante un foro repleto de empresarios organizado en Madrid por Nueva Economía Forum. “Me encuentro en un buen momento y muy satisfecho. Gracias a los socios que se han incorporado a la empresa, turcos [por Turkish Airlines] e ingleses [IAG], tengo un descanso total. No hay temor alguno por la viabilidad, no debemos dinero a ningún banco ni institución, y estamos creciendo. Este año abriremos siete u ocho rutas”.

Hidalgo se ha referido a los tiempos de pandemia como los más duros de su trayectoria empresarial, pero el regreso con fuerza del tráfico aéreo ha devuelto a Air Europa a beneficios e incluso podría permitir en un futuro próximo restaurar el reparto de dividendos. “Todo lo que he ganado en la vida lo he reinvertido. Hace seis años se repartieron resultados y ahora se vuelven a repartir porque hay exceso de caja”, ha desvelado el presidente de la compañía aérea. El dividendo previo a la pandemia ha estado rodeado de polémica por la posterior necesidad de dinero público para soportar la crisis. En cuanto a una nueva remuneración, colaboradores cercanos de Hidalgo han señalado que se ha tratado de un lapsus: “No ha habido por el momento reparto alguno ni hay excedente de caja”, observan.

Si Air Europa ha sido favorecida, o no, por el Ejecutivo de Pedro Sánchez tras la crisis sanitaria, el dueño de Globalia ha sido tajante: “Ningún Gobierno me ha ayudado nunca a nada. Todo ha sido puro esfuerzo, sudor e intuición”. El Gobierno, a través de la SEPI, otorgó en 2020 apoyo financiero por 475 millones de euros. “Eso no fue un rescate, entre 2024 y 2025 hemos pagado 1.000 millones al Gobierno. ¿A cambio de qué?, de nada”. Air Europa viene de negar en diciembre pagos o la mediación de Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, en su reflotamiento con fondos públicos.

Juan José Hidalgo ha subrayado que avaló la financiación pública con todo el patrimonio de Air Europa, unos 1.000 millones de euros, y ha podido devolver el respaldo del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) con un año de anticipación. También se ha sentido especialmente vigilado al tener intervenida la gestión, con un consejero delegado y dos consejeros puestos por la SEPI, hasta finales de 2025. “Lo más difícil ha sido afrontar la paralización por la pandemia. Teníamos 20.000 personas en Travelplan, Halcón, Air Europa, los hoteles, etcétera… Nos paralizaron todo por decisión política en el mundo entero. La cuenta de resultados de Air Europa tuvo pérdidas de 1.400 millones y eso es duro de superar”, ha reiterado.

Para la amortización de los créditos de la SEPI, que han llegado a alcanzar un interés del 9%, ha sido clave el préstamo convertible en acciones de 300 millones de euros extendido por Turkish Airlines, que se convertirá en segundo accionista de la aerolínea, con un 26%, por delante de IAG (20%). “Turkish ha aportado 300 millones a Air Europa, y otro tanto los ingleses. Pero perdimos 1.400 millones en la pandemia, que hemos ido recuperando entre 2024 y 2025 con resultados propios y venta de activos. Vinieron los alemanes a por Air Europa y querían gobernar la empresa, pero mientras yo viva no dejaré que nadie, más que yo, gobierne Air Europa”, ha anunciado el empresario. “Mi deseo es que lo hecho siga adelante y siga creciendo, pero ya no tengo ilusión por crear nuevas empresas, eso será tarea de mis hijos y nietas”. Durante su charla, ha reservado una mención especial a su hijo, Javier Hidalgo, al nuevo consejero delegado de Air Europa, Richard Clark, y al responsable jurídico del grupo, Ramiro Campos.

El eterno enemigo

Sobre la posición de Air Europa en competencia con Iberia, el salmantino se ha quejado de que “Air Europa siempre ha sido marginada frente a las ayudas que sí ha recibido Iberia desde siempre. Me dolió que nos dejaran en la terminal 1, 2 y 3 de Barajas, pero al final nos ha permitido crecer en aviones”. Hidalgo ha hablado del aeropuerto madrileño como “el mejor de Europa”, y ha tildado de positivo el hecho de que sea uno de los pocos del mundo en que compiten dos grupos. IAG e Iberia retiraron en agosto de 2024 el proyecto de compra de la compañía rival ante las duras condiciones puestas a la operación por la Comisión Europea.

“Del pasado no me preocupa nada, aunque ha habido muchos sinsabores y zancadillas. Y del futuro tampoco tengo preocupaciones al tener compañeros de viaje que me aportan”, ha declarado durante una intervención en que ha tocado palos muy diversos, entre ellos el del proceso al que se enfrenta su amigo el cantante Julio Iglesias por supuestos abusos y maltrato a dos antiguas empleadas. “A Julio le conozco desde 1995, cuando le contratamos para 19 actuaciones para Halcón Viajes. Tengo una gran amistad con él y nos vemos en Punta Cana [República Dominicana]. No puedo opinar sobre lo que está pasando, para eso está la justicia, pero por Julio doy la vida”.

Sin pelos en la lengua, Juan José Hidalgo se ha referido a la próxima feria internacional del turismo Fitur, uno de los eventos empresariales del año en Madrid, como “algo con mucho glamour, donde muchos sacan pecho, pero se hace poco negocio. Negocio era cuando yo iba con mi padre a una feria de ganado, se compraba un caballo y se pagaba”. El público ha dado la sonrisa por respuesta, igual que cuando ha reconocido que “una vez muerto, que más da lo que digan de uno”.

También ha sido claro al sostener que la rueda del turismo no se detendrá: “España es única y tiene unas islas y costas fantásticas. Será siempre un receptor de turismo creciente. Nunca va a parar”.

Hidalgo ha sido presentado en el foro por el presidente de la CEO, Antonio Garamendi, quien ha hablado de una figura del empresariado español que se ha reinventado decenas de veces, incluso tras reveses para sus sectores, el turístico y el transporte, como los atentados del 11S o la pandemia: “Pepe Hidalgo es empresario 24 horas al día, siempre sin descanso y un ejemplo de creación de valor para el país”. En 1972 abrió en Cáceres la agencia de viajes Halcón Viajes, tras múltiples ocupaciones previas como las de albañil, pintor y taxista; colocó a su empresa como agencia oficial de la Expo de Sevilla, y en 1990 compra Air Europa para operar vuelos domésticos en pugna ya con Iberia. En capítulos posteriores de su vida da el salto al exterior y a la inversión hotelera, forja del holding familiar Globalia. “No es fácil seguirle el ritmo”, ha reconocido Garamendi tras ensalzar al empresario de 85 años de edad.