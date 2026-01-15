Aena descarta transferir aeropuertos, pero admite que hay “espacio para avanzar en la coordinación con comunidades autónomas”

Ni Barcelona-El Prat ni los aeropuertos canarios o vascos tienen el cartel de transferibles pese a las insistentes reivindicaciones políticas que llegan a Madrid desde sus territorios. El presidente del gestor aeroportuario Aena, Maurici Lucena, ha defendido esta mañana la integridad de la red de infraestructuras en manos de la compañía pública, tanto por el marco constitucional como por el normativo y el regulatorio. Ha sido en el Foro Nueva Economía, donde sí ha concedido espacio “para avanzar en la coordinación con las comunidades autónomas y administraciones locales”.

Todo un guiño para reforzar los comités de coordinación aeroportuarias, que fueron creados entre 2013 y 2014 como cauce de participación en la gestión aeroportuaria para las Administraciones Públicas y agentes económicos y sociales. En el terreno ferroviario, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el ministro de Transportes y Movilidad, Óscar Puente, oficializaron el lunes la puesta en marcha de la empresa mixta de Rodalies que, en un futuro, gestionará el servicio que hoy realiza Renfe en Cataluña.

Lucena se ha referido a la salida a Bolsa de su empresa en 2015 para subrayar que “el 49% de la propiedad de los aeropuertos es de accionistas privados”, que plantarían cara ante cualquier intento de desmembración de los activos de Aena. “La combinación del marco regulatorio y la estructura de capital protege el modelo de la compañía”, ha reiterado el presidente durante una extensa intervención.

Presentado por el ministro de Transportes, Óscar Puente, tanto este como el propio Lucena han resaltado la necesidad de que el transporte aéreo siga creciendo para abordar los caros proyectos de descarbonización que afrontan tanto la operadora como las compañías aéreas. Por las terminales de aeropuertos españoles pasaron el año pasado 321,6 millones de viajeros, con un 3,9% de incremento respecto a 2024 y rompiéndose los objetivos de la compañía. El desarrollo de las infraestructuras también será clave para atender el tráfico creciente, con estimaciones que sitúan a España como uno de los cinco países de todo el mundo con más volumen de viajeros en 2053. En todo caso, desde Aena se advierte que será difícil que se mantengan los niveles de incremento del tráfico de los últimos años, marcados por el rebote tras la pandemia.

La integridad de la red, desde el mandato que impone la Ley 18/2014, ha sido defendida como un garante de la conectividad y cohesión de los territorios. Durante su alocución, el primer ejecutivo de Aena se ha dedicado a desmontar cada uno de los ataques que la compañía recibe desde el frente de las aerolíneas, con Ryanair como punta de lanza, y desde el ámbito político. Con una regulación aeroportuaria que fue obra del Gobierno de Mariano Rajoy, Lucena cree que intentos del PP como el de promover la congelación de tarifas hasta 2031 (a través de una enmienda a la Ley de Movilidad Sostenible que acabó fracasando) se dirigen simplemente a atacar al Gobierno de Pedro Sánchez. En cuanto a las tesis de la aerolínea irlandesa en contra de la gestión de Aena en aeropuertos regionales o de las subidas tarifarias, el ejecutivo ha insistido en que España seguirá teniendo las tarifas más competitivas de Europa en un contexto de fuerte inversión en los aeropuertos.

Los precios que Aena aplica a las aerolíneas por operar en los aeropuertos subirán un 6,4% el próximo mes de marzo tras diez años de congelación obligada por ley. La pública defiende que sus tarifas seguirán en línea con las de 2015 pese a la inflación, habiendo bajado un 32% en términos reales.

Inversión multiplicada por más de cuatro

El plan de desarrollo de la capacidad aeroportuaria, valorado en casi 10.000 millones para el periodo 2027-2031, incluye remodelaciones en Barajas y El Prat que buscan mejorar sus potenciales como grandes hubs o nodos de conexiones aéreas. Maurici Lucena ha llamado a grandes aerolíneas a aprovechar las posibilidades que ofrecerá la infraestructura madrileña cuando su capacidad supere los 90 millones de viajeros: “Barajas estará en la primera liga europea con los aeropuertos de Londres, París, Ámsterdam o Fráncfort, como también lo estará el de Barcelona”. A renglón seguido ha apreciado la fiabilidad de las aerolíneas de IAG, encabezadas por Iberia, como operadoras del hub madrileño, en el que también opera en red Air Europa. Más allá de la realidad actual, desde Aena se espera “ampliar la perspectiva del aeropuerto de Madrid, muy orientado a América Latina. Será un hub más completo”. Se piensa en la posibilidad de abrir mayor número de conexiones con Oriente Medio y Asia: “Con cuatro pistas, Barajas es el aeropuerto con más potencial de crecimiento de Europa”.

En cuanto a las posibilidades de Barcelona-El Prat, el aeropuerto con mayores conexiones intraeuropeas y donde el papel protagonista lo desempeña Vueling (tiene una cuota de mercado del 40% en la infraestructura catalana), “se da el caldo de cultivo preciso para el desarrollo de un hub”. Desde el punto de vista del presidente de Aena, las posibilidades del tráfico de corto y medio radio están muy cubiertas, pero falta ver quién liderará el largo radio. En el aeropuerto barcelonés se está desarrollando la compañía de bajo coste Level, como Vueling perteneciente a IAG, pero también operan importantes aerolíneas de Europa y Oriente Medio.

Tras asegurar que no aprecia indicios para el retrasos en los planes de inversión de Aena en toda su red, Maurici Lucena ha estimado que la ampliación de 3.200 millones de euros en El Prat estará concluida en 2034 ó 2035. Su capacidad crecerá entonces desde los 55 millones de pasajeros, ya superada en 2025, a más de 70 millones.