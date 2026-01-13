El curso escolar en Cataluña empezará el 8 de septiembre durante los tres próximos años

El inicio del curso escolar en Cataluña ya tiene fecha: será el 8 de septiembre. Tanto el próximo curso como los dos siguientes. El Departamento de Educación ha elaborado una orden de calendario a tres años vista, para acabar con las incertidumbres y debates sobre la fecha de inicio de curso, iniciada tras la decisión del Govern de ERC de avanzar el calendario y acabar con la tradición de volver a las clases el día después de la Diada.

Según la propuesta presentada por Educación a los sindicatos este martes, las clases empezarían el martes 8 de septiembre para las etapas de infantil, primaria, ESO y bachillerato, mientras que la Formación Profesional arrancaría el 14 de septiembre. El curso finalizará el 18 de junio de 2027, mientras que las vacaciones de Navidad empezarán el 24 de diciembre y se alargarán hasta el 10 de enero, de manera que los alumnos regresarán a las aulas el 11 de enero. En cuanto a la Semana Santa, los festivos serán del 20 al 29 de marzo de 2027, ambos incluidos. Asimismo, el calendario fija cuatro días de libre disposición de los centros, además de los festivos regionales y locales.

El Departamento de Educación ha informado este martes de las fechas en un comunicado, destacando que, “por primera vez”, se hace una planificación a tres años vista “para dar el máximo de previsión y estabilidad a la comunidad educativa”. Además, considera que la fecha del 8 de septiembre es “equilibrada tanto para las familias como para los centros, porque permite la llegada y acogida de los nuevos docentes”.

Con esta cuadratura de fechas, los alumnos y profesores catalanes tendrán 177 días lectivos, situándose en la horquilla de entre 175 y 178 que fija la Ley de Educación de Cataluña. La propuesta de calendario deberá ser ahora debatida en el Consejo de Educación de Cataluña, que emitirá su informe preceptivo.