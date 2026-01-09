Educación evalúa 250 centros catalanes para incrementar el rendimiento: “Siempre hay cosas a mejorar”

El Departamento de Educación ha puesto en marcha la evaluación de un conjunto de 250 centros con el objetivo de mejorar los resultados académicos, especialmente en los dos puntos débiles del sistema: la lengua y las matemáticas. Este trimestre ya ha pasado el examen un conjunto de escuelas e institutos, que valoran positivamente la iniciativa, aunque admiten que los aspectos a mejorar señalados por la inspección ya los habían detectado internamente y piden que el análisis vaya acompañado de recursos. Se trata de un programa piloto, bautizado como Evaluación integral para la mejora (AVIM, en sus siglas en catalán) que empieza con una pequeña muestra, pero la idea es ampliarlo progresivamente y que llegue a todos los centros, según ha explicado el Departamento a las direcciones.

Tras los continuos fiascos en los resultados, que acreditaron hace dos años las evaluaciones impulsadas por la Generalitat (con una caída de notas en Catalán y con las Matemáticas a la cola), pero también informes internacionales como PISA y TIMMS (especializado en matemáticas), Educación anunció en mayo planes de mejora de los resultados centrados en lenguas y matemáticas. Uno de los puntos del plan era evaluar exhaustivamente 250 centros educativos para “detectar las áreas de mejora”. Con todo, el Departamento asegura que el criterio de elección no ha sido los que tengan malos resultados, como en un principio se dijo, y el único criterio especificado es que cuente con una dirección consolidada.

El análisis que se hace de los centros consta de dos partes esenciales. Primero, la escuela hace una autoevaluación de temas internos, de gestión y organización. Se crea una comisión de evaluación formada por cinco o seis profesores y un miembro del equipo directivo, y deben rellenar una encuesta donde se analizan ciertos puntos. También se pasa una encuesta a personal educativo y familias.

Una segunda fase es la evaluación externa, y aquí es donde interviene la inspección educativa. En este punto, los inspectores entran y observan tres aulas de lenguas y matemáticas para evaluar los métodos de trabajo. Además, realizan entrevistas a docentes y alumnos. Con esta información elaboran un informe con las propuestas de mejora y su priorización. Dicho informe será presentado en el claustro y el consejo escolar, según explica el Departamento en los documentos para la organización y gestión de los centros del curso actual.

El instituto Rovira-Forns de Santa Perpètua de Mogoda ha sido uno de los centros que durante este trimestre se ha sometido a la evaluación, tanto interna como externa, y ya cuentan con el informe de la inspección. “Nosotros ya hacemos evaluaciones internas, así que muchas cosas ya las teníamos detectadas. El 90% de las propuestas de mejora que nos hacen son sobre aspectos que ya sabíamos, pero esto te ayuda a reafirmar tu visión y el análisis hecho previamente. Siempre hay cosas a mejorar”, explica el director, Jordi Monsó.

Joan Lluís Barceló, director de la escuela Antoni Vilanova de Falset, también aplaude este acompañamiento y análisis del Departamento. “Nos han puesto en valor algunas prácticas que hacemos en el aula, pero también nos tenemos que focalizar en los puntos que tienen margen de mejora. Pero también necesitamos recursos y tiempo para implementar los cambios”, apunta el docente. Este centro asegura que sus resultados están en la media catalana, pero admite que ha sufrido el descenso generalizado que se ha producido en Cataluña. “Desde 2014 hay una caída general del nivel de aprendizaje, pero no ha habido un cambio tan grande en la práctica en el aula que explique esta caída, así que hay que buscar la causa en otros ámbitos. La sociedad y sus hábitos han cambiado: el tipo de conversaciones, las limitaciones para tener conversaciones profundas o absorber mensajes profundos. Hemos cambiado todos: maestros, alumnos y familias”, reflexiona Barceló.

Pero la nueva evaluación no ha sido tan bien recibido por todos los centros. El claustro del instituto Pau Vila de Sabadell acordó un comunicado en que critica que la medida implica solo más carga burocrática y que se suma a las pruebas diagnósticas que impulsa el Departamento o a los programas de mejora educativa, “que simplemente son trámites burocráticos que después no tienen consecuencias en la práctica docente y en la mejora de la educación, pero han supuesto para los centros invertir una ingente cantidad de horas”. Los docentes del centro también critican que el AVIM se focalice en cómo los profesores imparten las clases y aseguran que los problemas del sistema se deben especialmente “a la falta de inversión en recursos y en políticas educativas erráticas, también sin recursos”.