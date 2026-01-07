Ir al contenido
_
_
_
_
Cataluña
personas sin hogar

Muere otro hombre sin hogar en plena ola de frío en Barcelona

El Ayuntamiento de Badalona comunica que el fallecido de ayer que se refugiaba en un parquin había rechazado la ayuda social

Personas sin hogar Barcelona
El País
El País
Barcelona -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Un hombre sin hogar ha sido hallado muerto esta fría madrugada de invierno en la vía pública en el distrito barcelonés de Ciutat Vella, según han alertado los equipos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM). El Ayuntamiento de Barcelona ha confirmado esta muerte y ha explicado que las causas todavía “son desconocidas” y que el cuerpo de Mossos d’Esquadra “se hará cargo de la investigación”. Se trata de la segunda persona que fallece en circunstancias parecidas después de que encontraran muerto el martes a otro hombre sin techo en Badalona. Unas 2.000 personas duermen en la calle en Barcelona, según el último balance de la Fundación Arrels contabilizado el pasado 3 de diciembre y el plan del Ayuntamiento frente a las bajas temperaturas solo contempla 100 plazas más en los centros de acogida.

La Fundación Arrels ha explicado en la red social X que la persona hallada muerta “se llamaba Eusebio y tenía 57 años”, y que lo visitabanhabitualmente por el barrio de Les Corts. Asimismo, la organización ha lamentado que “su pérdida se produce en estos días de frío intenso y se suma a la de otras personas que vivían en la calle y que han muerto las últimas semanas”. En este sentido, ha pedido a los municipios catalanes que “habiliten recursos para que las personas que viven en la calle puedan refugiarse del frío”.

Fue ayer mismo cuando otro hombre que se refugiaba en un aparcamiento de la calle de Torres i Bages falleció. La Guardia Urbana recibió el aviso de un vecino que había acudido al lugar para ofrecerle una taza de caldo caliente. Al llegar los Servicios de Emergencia (SEM) confirmaron su fallecimiento. Por su parte, el Ayuntamiento de Badalona ha asegurado hoy que esta persona había rechazado, hace unos meses, un plan de seguimiento que le ofrecieron los servicios sociales.

La ola de frío polar que azota Cataluña ha provocado nevadas y una bajada drástica de las temperaturas, unas condiciones que castigan todavía más a las personas que no tienen un techo. La semana pasada, otra persona fue encontrada sin vida dentro de un saco de dormir en la plaza Villa de Madrid, en Barcelona.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

El frío polar pone a prueba los planes de invierno en Cataluña para las personas sin hogar

Lorraine Delorenzo | Barcelona

La Síndica de Greuges pide a las administraciones que cobijen a los sin techo durante la ola de frío

Agencias | Barcelona

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Cursos online
cursosonline
Aprende lo que quieras, cuando quieras. Da hoy tu primer paso.
cursosonline
Tu vocación merece un futuro. Fórmate en Enfermería y cambia vidas.
cursosonline
Especialízate en salud y bienestar. Tu FP en Farmacia empieza hoy.
cursosonline
Conecta tu futuro a la energía: fórmate en instalaciones eléctricas.
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_