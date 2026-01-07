Muere otro hombre sin hogar en plena ola de frío en Barcelona

Un hombre sin hogar ha sido hallado muerto esta fría madrugada de invierno en la vía pública en el distrito barcelonés de Ciutat Vella, según han alertado los equipos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM). El Ayuntamiento de Barcelona ha confirmado esta muerte y ha explicado que las causas todavía “son desconocidas” y que el cuerpo de Mossos d’Esquadra “se hará cargo de la investigación”. Se trata de la segunda persona que fallece en circunstancias parecidas después de que encontraran muerto el martes a otro hombre sin techo en Badalona. Unas 2.000 personas duermen en la calle en Barcelona, según el último balance de la Fundación Arrels contabilizado el pasado 3 de diciembre y el plan del Ayuntamiento frente a las bajas temperaturas solo contempla 100 plazas más en los centros de acogida.

La Fundación Arrels ha explicado en la red social X que la persona hallada muerta “se llamaba Eusebio y tenía 57 años”, y que lo visitabanhabitualmente por el barrio de Les Corts. Asimismo, la organización ha lamentado que “su pérdida se produce en estos días de frío intenso y se suma a la de otras personas que vivían en la calle y que han muerto las últimas semanas”. En este sentido, ha pedido a los municipios catalanes que “habiliten recursos para que las personas que viven en la calle puedan refugiarse del frío”.

Fue ayer mismo cuando otro hombre que se refugiaba en un aparcamiento de la calle de Torres i Bages falleció. La Guardia Urbana recibió el aviso de un vecino que había acudido al lugar para ofrecerle una taza de caldo caliente. Al llegar los Servicios de Emergencia (SEM) confirmaron su fallecimiento. Por su parte, el Ayuntamiento de Badalona ha asegurado hoy que esta persona había rechazado, hace unos meses, un plan de seguimiento que le ofrecieron los servicios sociales.

La ola de frío polar que azota Cataluña ha provocado nevadas y una bajada drástica de las temperaturas, unas condiciones que castigan todavía más a las personas que no tienen un techo. La semana pasada, otra persona fue encontrada sin vida dentro de un saco de dormir en la plaza Villa de Madrid, en Barcelona.