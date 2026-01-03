La Síndica de Greuges pide a las administraciones que cobijen a los sin techo durante la ola de frío

La Síndica de Greuges de Cataluña, Esther Giménez-Salinas, ha pedido este sábado a las administraciones locales que activen todos los recursos que sean necesarios para atender a las personas que viven en la calle y garantizar que tengan donde cobijarse del frío en los próximos días. En concreto, Esther Giménez-Salinas ha instado a abrir espacios para facilitar “estancias puntuales” y que se ofrezca “atención social y sanitaria” a quien lo necesite. La síndica recuerda en un comunicado que los ayuntamientos de Cataluña informaron el pasado mes de noviembre de la existencia de un mínimo de 6.724 personas que viven en la calle.

Para poder realizar un seguimiento de la situación, también ha requerido a los ayuntamientos información de si han activado o no la operación frío, qué equipamientos han puesto a disposición de la emergencia climática y cuántas personas han atendido. Giménez-Salinas ha subrayado que existe un compromiso de administraciones locales, Generalitat y tercer sector, suscrito el pasado diciembre, de avanzar hacia un acuerdo para gestionar la realidad de las personas sin hogar con “criterios, esfuerzos y recursos compartidos”.

Uno de los colectivos de personas sin hogar que pueden verse afectados por la ola de frío es el de los desalojados del instituto B9 de Badalona, un grupo importante de los cuales continúa acampado debajo de un puente en la C-31, con más de 70 personas. Sobre estas personas desalojadas por el Ayuntamiento de Badalona, la Síndica de Greuges ya avisó de que las administraciones deben encontrarles una solución residencial de emergencia.

La Generalitat ha activado la alerta del plan Neucat por posibles nevadas generalizadas a nivel de mar desde el domingo al atardecer hasta el lunes por la noche, coincidiendo con las cabalgatas de reyes, especialmente en el centro y el prelitoral de Cataluña, aunque los grosores no se prevén destacables.