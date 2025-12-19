Ir al contenido
_
_
_
_
Cataluña
ayuntamiento de barcelona

El pleno del Ayuntamiento de Barcelona señala el “fracaso” del gobierno de Jaume Collboni en la gestión del sinhogarismo

Junts y Barcelona en comú logran el apoyo de ERC y PP para denunciar “inacción e incapacidad de ofrecer respuestas” al crecimiento de personas sin techo

Salón de plenos del Ayuntamiento de Barcelona
Clara Blanchar
Clara Blanchar
Barcelona -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

El aumento de personas sin techo en Barcelona, casi 2.000 según el último recuento de la Fundació Arrels, ha llevado la situación al último pleno del año del Ayuntamiento de Barcelona, celebrado este viernes. Ha sido en una sesión extraordinaria forzada por los grupos municipales de Junts y Barcelona en comú, que han contado con el apoyo de ERC y PP para “constatar el fracaso de la gestión del alcalde Jaume Collboni y su gobierno en la situación del sinhogarismo en la ciudad, marcada por la inacción y la incapacidad de ofrecer respuestas adecuadas al crecimiento del número de personas que duermen al raso”. El texto aprobado también pide un plan específico de 60 millones de euros para lo que queda de mandato. El debate, en tono contenido, se produce pocos días después de que la Generalitat convocara una cumbre con entidades y 30 municipios para coordinar actuaciones ante la cuestión y la misma semana que el Gobierno municipal haya presentado una mesa de ciudad para abordarla.

La teniente de alcalde de Derechos Sociales, Raquel Gil, ha admitido que el problema es “grande”, pero ha advertido de que su solución requiere un “liderazgo supramuncicipal”. Y ha recordado que el consistorio dedica a las personas sin hogar 51 millones de euros. “Pero nosotros solos no acabaremos, es un fenómeno complejo que tiene que ver con la vivienda, el empleo, la formación, la salud, es un problema con muchas caras", ha manifestado reclamando a la oposición “responsabilidad cuando piden soluciones mágicas”. Gil ha ofrecido “mano tendida” para que la oposición se ponga de lado del gobierno municipal, las entidades y otras administraciones. “Se puede hacer contención, pero ninguna ciudad ha acabado con el fenómeno”.

Por parte de Junts, Assumpció Laïlla ha recordado el aumento que señalan las cifras “demoledoras” de Arrels, del 43% en dos años, “que no se concentra en una sola zona de la ciudad, sino que se extiende por la ciudad”. Desde los comunes, Carol Recio ha vinculado “una crisis que está muy vinculada a la crisis de vivienda” y ha reprochado que el gobierno municipal del PSC “no ha puesto ni una cama más” ni “pisos de emergencia a la mesa de emergencias sociales”. “Barcelona en comú pide desde hace tiempo un plan de choque con acciones contundentes: tienen un plan que dejamos, entidades que piden apoyo, pero un alcalde que tira pelotas fuera”, ha reprochado.

En la bancada de ERC, la concejal Eva Baró ha hablado de “una situación extrema y un problema estructural ante el que hay que dar solución”. “Espabilen: en el Ayuntamiento y en la Generalitat”, ha alertado avisando de que los partidos de ultraderecha sacan tajada de cuestiones como las personas que viven en la calle. Por parte del PP, el conejal Antonio Verdera ha pedido “recursos y acciones concretas, porque sin más recursos hablar de soluciones es retórica”. En representación de Vox (que ha votado en contra), Liberto Senderos ha reprochado “falta de autocrítica” y ha pedido actuar contra los asentamientos.

El texto aprobado pide “impulsar un plan de acción” para lo que resta de mandato con 60 millones de presupuesto, que el plan incorpore recursos en toda la ciudad, con un equipamiento en cada distrito, refuerzo del programa Housing First, y recursos específicos para las personas con adicciones. También pide instar a la Generalitat a aportar más fondos a la ciudad para afrontar el problema.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Clara Blanchar
Clara Blanchar
Clara Blanchar - twitter
Centrada en la información sobre Barcelona, la política municipal, la ciudad y sus conflictos son su materia prima. Especializada en temas de urbanismo, movilidad, movimientos sociales y vivienda, ha trabajado en las secciones de economía, política y deportes. Es licenciada por la Universidad Autónoma de Barcelona y Máster de Periodismo de EL PAÍS.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Pension familias Barcelona

Más de 30 ayuntamientos se reúnen para coordinar una respuesta al aumento del sinhogarismo en Cataluña

Lorraine Delorenzo | Barcelona
Fundacion Arrels Barcelona

Casi 2.000 personas duermen en las calles de Barcelona, un 43% más que en 2023

Lorraine Delorenzo | Barcelona

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. El Supremo condena a ‘Okdiario’ y a Eduardo Inda por intromisión en el honor de Iglesias al acusarle de cobrar de Venezuela
  2. Los hijos de Isak Andic negocian un acuerdo para pagar 27 millones a la pareja del empresario y cerrar el conflicto por el legado
  3. Irene Escolar: “Si la gente se droga es porque encuentra en ello una anestesia que necesita. Negarlo es absurdo”
  4. Eduardo Casanova anuncia que tiene VIH: “Hoy rompo este silencio tan doloroso”
  5. La asociación mayoritaria de guardias civiles no está de acuerdo con la DGT en sustituir los triángulos por la baliza V16
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4., reducción de ruido y resistentes al agua. COMPRA POR 22,79€
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4., reducción de ruido y resistentes al agua. COMPRA POR 22,79€
escaparate
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
escaparate
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 16,59€
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 16,59€
escaparate
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 37,55€ (32% DE DESCUENTO)
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 37,55€ (32% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_