El pleno del Ayuntamiento de Barcelona señala el “fracaso” del gobierno de Jaume Collboni en la gestión del sinhogarismo

El aumento de personas sin techo en Barcelona, casi 2.000 según el último recuento de la Fundació Arrels, ha llevado la situación al último pleno del año del Ayuntamiento de Barcelona, celebrado este viernes. Ha sido en una sesión extraordinaria forzada por los grupos municipales de Junts y Barcelona en comú, que han contado con el apoyo de ERC y PP para “constatar el fracaso de la gestión del alcalde Jaume Collboni y su gobierno en la situación del sinhogarismo en la ciudad, marcada por la inacción y la incapacidad de ofrecer respuestas adecuadas al crecimiento del número de personas que duermen al raso”. El texto aprobado también pide un plan específico de 60 millones de euros para lo que queda de mandato. El debate, en tono contenido, se produce pocos días después de que la Generalitat convocara una cumbre con entidades y 30 municipios para coordinar actuaciones ante la cuestión y la misma semana que el Gobierno municipal haya presentado una mesa de ciudad para abordarla.

La teniente de alcalde de Derechos Sociales, Raquel Gil, ha admitido que el problema es “grande”, pero ha advertido de que su solución requiere un “liderazgo supramuncicipal”. Y ha recordado que el consistorio dedica a las personas sin hogar 51 millones de euros. “Pero nosotros solos no acabaremos, es un fenómeno complejo que tiene que ver con la vivienda, el empleo, la formación, la salud, es un problema con muchas caras", ha manifestado reclamando a la oposición “responsabilidad cuando piden soluciones mágicas”. Gil ha ofrecido “mano tendida” para que la oposición se ponga de lado del gobierno municipal, las entidades y otras administraciones. “Se puede hacer contención, pero ninguna ciudad ha acabado con el fenómeno”.

Por parte de Junts, Assumpció Laïlla ha recordado el aumento que señalan las cifras “demoledoras” de Arrels, del 43% en dos años, “que no se concentra en una sola zona de la ciudad, sino que se extiende por la ciudad”. Desde los comunes, Carol Recio ha vinculado “una crisis que está muy vinculada a la crisis de vivienda” y ha reprochado que el gobierno municipal del PSC “no ha puesto ni una cama más” ni “pisos de emergencia a la mesa de emergencias sociales”. “Barcelona en comú pide desde hace tiempo un plan de choque con acciones contundentes: tienen un plan que dejamos, entidades que piden apoyo, pero un alcalde que tira pelotas fuera”, ha reprochado.

En la bancada de ERC, la concejal Eva Baró ha hablado de “una situación extrema y un problema estructural ante el que hay que dar solución”. “Espabilen: en el Ayuntamiento y en la Generalitat”, ha alertado avisando de que los partidos de ultraderecha sacan tajada de cuestiones como las personas que viven en la calle. Por parte del PP, el conejal Antonio Verdera ha pedido “recursos y acciones concretas, porque sin más recursos hablar de soluciones es retórica”. En representación de Vox (que ha votado en contra), Liberto Senderos ha reprochado “falta de autocrítica” y ha pedido actuar contra los asentamientos.

El texto aprobado pide “impulsar un plan de acción” para lo que resta de mandato con 60 millones de presupuesto, que el plan incorpore recursos en toda la ciudad, con un equipamiento en cada distrito, refuerzo del programa Housing First, y recursos específicos para las personas con adicciones. También pide instar a la Generalitat a aportar más fondos a la ciudad para afrontar el problema.