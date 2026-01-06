Muere un hombre sin techo en Badalona en plena ola de frío

Un vecino le ha bajado una taza de caldo caliente y se lo ha encontrado sin vida en el aparcamiento en el que se refugiaba

Un hombre sin techo ha muerto este martes en Badalona en plena ola de frío. La Guardia Urbana ha recibido el aviso de un vecino a las 14.00 que ha acudido al aparcamiento de la calle de Torres i Bages, donde se refugiaba el fallecido, para ofrecerle una taza de caldo caliente. Al llegar los Servicios de Emergencia (SEM), han confirmado que el hombre ya había fallecido. Por ahora, no hay constancia de que el fallecido fuera uno de los desalojados del antiguo instituto B9, según fuentes de la entidad Badalona Acull.

El vecino que ha localizado al hombre ha explicado que hacía días que se resguardaba de las bajas temperaturas en este aparcamiento de la ciudad, cerca de la estación de metro Pep Ventura. Un portavoz de Barcelona Acull han explicado que el vecino les ha informado de la presencia del techo y que iba a llevarle una taza de caldo para reanimarlo. Por el momento se desconocen las causas de la muerte y el SEM confirma que el caso se ha judicializado.

La ola de frío polar que azota Cataluña ha provocado nevadas y una bajada drástica de las temperaturas, como en Badalona, cuando a las 13.00, hora en la que el vecino ha hallado el cuerpo, rozaban los dos grados. A ello se han sumado fuertes rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora. La semana pasada, una persona fue encontrada sin vida en la plaza Villa de Madrid, en Barcelona.

Badalona Acull también se ha desplazado hasta el lugar y ha denunciado que es una consecuencia “clara de la falta de atención ciudadana”. “Es una muestra de la falta de humanidad del gobierno municipal de Xavier García Albiol y de la desidia con la que actúa”, ha subrayado Carles Sagués, miembro de la organización. Según el último recuento de la Taula Sense Llar de Badalona, en la ciudad hay unas 125 personas durmiendo al raso.

Críticas por un pabellón sin duchas ni literas

Tanto oposición como entidades sociales de Badalona han criticado la “dejadez de funciones” del gobierno de Albiol en la atención a las personas sin hogar. El Ayuntamiento habilitó el pabellón del polideportivo La Colina de Badalona para atender a este colectivo frente a la ola de frío. Sin embargo, las organizaciones sociales han denunciado que las instalaciones no cumplen con la atención básica, como duchas y literas, pero tampoco desayunos ni comidas.

Los partidos de la oposición han lamentado que las cerca de 40 personas que continúan durmiendo bajo un puente de la C-31 tras el desalojo del B9 siguen desamparadas y sin alternativa para resguardarse de las temperaturas extremas. La líder de Badalona en Comú, Aïda Llauradó, ha cargado contra Albiol y ha tildado el dispositivo municipal para las personas sin hogar como “minúsculo”.

Protección Civil de la Generalitat mantiene activas las alertas por frío, viento y oleaje en Catalunya para este martes y miércoles, con previsiones de frío intenso en todo el territorio hasta miércoles a mediodía. El plan Procicat se mantiene activo en fase de alerta por ola de frío y en prealerta por oleaje, con olas que podrían superar los dos metros y medio y llegar a tres en la costa de las comarcas del Alt y Baix Empordà (Girona), ha informado Protección Civil de la Generalitat en un comunicado. La previsión es de frío extremo durante la tarde y noche de este martes afectará a toda Cataluña, a excepción de las comarcas del Baix Ebre, Montsià, Tarragonès, Baix Penedès y Baix Camp (Tarragona).