El tanteo de PP a Junts

Los sondeos preelectorales muestran un panorama nada halagüeño para Junts, y lo hacen de forma tan clara y persistente como para que, por sí solos, le basten a la derecha catalana para negarse a cualquier adelanto electoral

Cuando el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se trasladó a Barcelona para pedir a Junts, a través de la patronal catalana Fomento, que apoyara una moción de censura parlamentaria para derribar al Gobierno de Pedro Sánchez, se rompió un tabú vigente desde 2017.

Aunque en el estilo ambiguo que le caracteriza, el máximo dirigente del PP daba por supuesto que si Junts atendía su petición se pondría fin a la guerra entre ambos partidos. En buena lógica, eso debería significar como mínimo la aceptación por el PP de la Ley de Amnistía, el fin de sus maniobras contra la utilización en las instituciones europeas del catalán y demás lenguas oficiales de España y el abandono de las políticas contra el catalán en Valencia y Baleares.

Nada de eso fue ofrecido por Feijóo, al menos que se sepa. Y como que el rechazo del partido de Carles Puigdemont fue inmediato y rotundo, no se dio la oportunidad de conocer hasta dónde es capaz de llegar el PP en una negociación con Junts. A la inversa, tampoco se ha podido saber cuál es el precio que, dado el caso, Junts pondría a sus siete votos en el Congreso si el beneficiado fuera un partido de su cuerda ideológica como el PP. Lo que vemos casi cada semana es que a la portavoz parlamentaria de Junts, Míriam Nogueras, le encanta plantear las relaciones políticas de su partido con el PSOE en términos de precio.

La cuestión, sin embargo, tiene mucho interés. Deja abiertos unos cuantos interrogantes. La demanda para que Junts apoye una posible moción de censura contra el Gobierno del PSOE y Sumar, ¿es un reconocimiento por sus aportaciones a la debilidad parlamentaria de Sánchez, al que sostienen un día sí y otro no? El tanteo, ¿es el intento de retomar unas relaciones rotas cuando Junts era CiU y Mariano Rajoy presidente del PP y del Gobierno de España? ¿O es ya el replanteamiento, el reconocimiento de la necesidad de contar con este eventual interlocutor? ¿O es también un gesto para indicar que el PP está dispuesto a contar con Junts en una futura legislatura española?

Los sondeos preelectorales muestran un panorama nada halagüeño para Junts, y lo hacen de forma tan clara y persistente como para que, por sí solos, le basten a la derecha catalana para negarse a cualquier adelanto electoral. Pero la recuperación de una buena sintonía entre las derechas como la existente en algunos momentos del pasado no va únicamente en beneficio del PP. Ciertamente, quien siente ahora la urgencia es Feijóo. Pero también Junts sufre por la ausencia de posibles aliados. Ahora mismo es un partido aislado. Rompió con ERC. La CUP les abandonó. El PP y Vox les persiguieron hasta meter en la cárcel a sus dirigentes. El PSC pactó con el PP para arrebatar a Xavier Trias la alcaldía de Barcelona. ¿Alguien imagina un apoyo de Vox o Aliança Catalana a Junts para formar una mayoría en el Parlamento catalán? ¿Y sin el PP?

Aunque los años de enfrentamiento por la crisis constitucional y estatutaria han dejado heridas muy profundas, ¿quién sino Junts, PP, Vox y Aliança Catalana coincide en que Cataluña y España son un infierno fiscal? Lo lógico es que coincidencias de este calibre tengan sus consecuencias.