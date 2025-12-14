El Gobierno catalán recomienda usar mascarilla en el transporte público ante el auge de la gripe

Pacientes con mascarilla en el hospital del Mar de Barcelona en el primer día de la obligatoriedad de su uso en Cataluña, el 10 de diciembre de 2025.

La consejera de Salud del Govern, Olga Pané, ha recomendado este domingo el uso de la mascarilla en el transporte público ante el auge de los casos de gripe, que se encuentra en un nivel muy alto de transmisión. En declaraciones a Catalunya Ràdio, Pané ha explicado que las vacunas protegen a la población de “los casos graves”, pero es conveniente el uso de la mascarilla para proteger a la población más vulnerable.

El uso de la mascarilla es obligatorio desde el pasado miércoles en todos los centros de salud y residencias geriátricas de Cataluña, a lo que se añade ahora la recomendación de llevarla en el transporte público.

Según los últimos datos del Sistema de Información para la Vigilancia de Infecciones en Cataluña (SIVIC), que hace referencia a la semana del 1 al 7 de diciembre, la gripe está en un nivel muy alto de transmisión, con una incidencia estimada de 418 casos por 100.000 habitantes y 24.969 nuevos diagnósticos en los últimos siete días, más del doble que la semana anterior.

Pané ha admitido que Cataluña “tiene límites competenciales para obligar a cambiar los ámbitos de las personas”, pero sí tiene competencias en los ámbitos residenciales, donde se ha aplicado la obligatoriedad de la mascarilla.

Además, la consejera ha recomendado que se tomen “las medidas generales” de prevención que se aplicaron durante la pandemia de covid, como la ventilación de espacios cerrados: “No es lo mismo, pero las medidas de prevención son las mismas”.

La alta transmisión de la gripe se explica, ha dicho Pané, por las siete mutaciones que presenta el virus, lo que hace que las inmunidades adquiridas hasta ahora por la población general “no estén protegiendo igual” que antes. Aun así, Pané ha señalado que la vacuna está protegiendo de los casos más graves de la gripe, por lo que ha recomendado al conjunto de la población que se vacune.

En estos momentos, la tasa de vacunación se encuentra por encima del 60 % en la franja poblacional de más de 80 años, sobrepasa el 50% en los mayores de 60 y en los niños se sitúa alrededor del 40%. Por el momento, las personas que están llegando a las unidades de cuidados intensivos (UCI) de los hospitales son pacientes con problemas crónicos que se agravan por la gripe.