Ir al contenido
_
_
_
_
Cataluña
Análisis
Exposición didáctica de ideas, conjeturas o hipótesis, a partir de unos hechos de actualidad comprobados —no necesariamente del día— que se reflejan en el propio texto. Excluye los juicios de valor y se aproxima más al género de opinión, pero se diferencia de él en que no juzga ni pronostica, sino que sólo formula hipótesis, ofrece explicaciones argumentadas y pone en relación datos dispersos

Junts se independiza del PSOE

Los de Puigdemont buscan la imagen de ruptura para hallar oxígeno en el reñido mercado electoral catalán y enfrentarse a Aliança

Miquel Noguer
Miquel Noguer
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Durante las inacabables reuniones que los negociadores del PSOE y de Junts mantuvieron para sacar adelante el pacto de investidura de 2023 uno de los dirigentes de la parte catalana advirtió a sus interlocutores de que la cesta vacía con la que los independentistas acudían a la negociación tenía que llenarse en cuestión de meses. “Si no la rellenamos con logros tangibles lo haremos con la cabeza de Pedro Sánchez”, aseguran que dijeron. El pacto nació de la necesidad extrema de ambas partes y decir que fue alumbrado con fórceps es quedarse corto. No hay que olvidar que el acuerdo llegó después de una campaña en la que Junts juró que no haría presidente a Pedro Sánchez y en la que los socialistas negaron la amnistía.

Fue tal el volantazo de ambos para lograr un acuerdo y tantas las plumas que se dejaron por el camino que su relación posterior ha sido de todo menos fluida. Los socialistas han fiado todo este tiempo el mantenimiento del acuerdo a la necesidad de Puigdemont de alargar la legislatura para beneficiarse de los efectos de la amnistía y poder regresar a Cataluña. El expresidente catalán, sin embargo, parece haber concluido que poco más puede hacer el Gobierno con este asunto y que todo depende del Tribunal Constitucional en primera instancia, del Supremo en segunda y de lo que acabe dictaminando en un futuro —seguramente lejano— la justicia europea. Poco más se puede obtener del PSOE en este contexto, creen en Junts. En cambio, los independentistas creen que están pagando un precio altísimo ante su electorado por mantener unos acuerdos que, aunque no les obligan a nada, crean un efecto de dependencia a ojos de sus votantes.

Poco o nada pasaría si esto ocurriera en el contexto en el que Junts estaba acostumbrado a navegar, pero el paisaje ha cambiado radicalmente. Los de Puigdemont han perdido casi todo el poder institucional en Cataluña y ven cómo la ultraderecha de Aliança Catalana parece haber dado con la tecla para atraer al electorado nacionalista conservador.

Junts se mueve para sacudirse todo esto. No pudo independizar a Cataluña, pero sí cree que puede independizarse del PSOE para competir mejor en el mercado electoral. Lo hace, eso sí, midiendo la maniobra: ni pide elecciones ni aboga por una moción de censura. Tampoco tiene la cabeza de Pedro Sánchez en el cesto. Eso sí, se avecinan semanas de mucha gesticulación en nombre de Cataluña, de los catalanes. La pregunta que no responden es en qué va a beneficiar este bloqueo a la sociedad catalana, a los autónomos y a las familias a las que aspiran a representar.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Miquel Noguer
Miquel Noguer
Miquel Noguer - twitter
Es director de la edición Cataluña de EL PAÍS, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional. Licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona, ha trabajado en la redacción de Barcelona en Sociedad y Política, posición desde la que ha cubierto buena parte de los acontecimientos del proceso soberanista.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Pedro Sánchez insta a “seguir con la mano tendida a Junts, con diálogo y voluntad de cooperar”

José Marcos | Madrid

Sin Junts para negociar, se bloquean las puertas de la legislatura

Anabel Díez

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
La mochila de cabina más barata para viajar sin facturar maleta. Cumple con la medida estándar de las aerolíneas. SOLO 21,99€
La mochila de cabina más barata para viajar sin facturar maleta. Cumple con la medida estándar de las aerolíneas. SOLO 21,99€
escaparate
Chaqueta bomber para hombre. Ligera, con cierre de cremallera y disponible en 13 colores. SOLO 12,99€
Chaqueta bomber para hombre. Ligera, con cierre de cremallera y disponible en 13 colores. SOLO 12,99€
escaparate
Radio portátil con recepción de largo alcance. Bandas de frecuencia FM/AM. SOLO 10,85€
Radio portátil con recepción de largo alcance. Bandas de frecuencia FM/AM. SOLO 10,85€
escaparate
El paraguas más vendido de Amazon que aguanta vientos de más de 136 km por hora. SOLO 17,99€
El paraguas más vendido de Amazon que aguanta vientos de más de 136 km por hora. SOLO 17,99€
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_