El juzgado pide de nuevo el desahucio de las monjas cismáticas de Belorado y lo ordena para el 10 de febrero

Las monjas cismáticas de Belorado (Burgos) deberán abandonar el monasterio de la congregación el 10 de febrero. El juzgado de Briviesca que instruye el caso, con la Iglesia católica enfrentada con estas religiosas que rompieron con las tesis del Vaticano, ha ordenado el desahucio de las hermanas clarisas, que han sido excomulgadas desde que en 2024 renegaron de la línea de la Iglesia católica. Las afectadas siguen residiendo en el convento y han conseguido detener en los tribunales sendas instrucciones de lanzamiento, pero esta vez el mandato de la jueza no puede ser recurrido. El juzgado ha fechado esa orden para el martes 10 de febrero. El Arzobispado de Burgos ha informado de “dos resoluciones judiciales”, demandando que abandonen el espacio en el plazo de un mes. La Guardia Civil entró recientemente en el monasterio y en otro de la orden ―por indicios de la venta de arte sacro― y dos monjas fueron arrestadas y luego puestas en libertad provisional.

La magistrada de Briviesca que ha asumido el caso ha indicado “que se desaloje el recinto en el plazo de un mes sin que estas disposiciones puedan, en ningún caso, verse interrumpidas o alteradas”. La instrucción involucra que ese 10 de febrero las implicadas deban abandonar el monasterio de Belorado y que, en caso de que no ocurra voluntariamente, la Guardia Civil podría verse obligada a ejecutar el pronunciamiento judicial y desahuciar a las exmonjas, que perdieron formalmente esta condición cuando la Iglesia las excomulgó por romper con las tesis actuales del catolicismo. Este potencial suceso contrasta con las dos anteriores veces que la jueza ordenó el desalojo de las exclarisas, pues se ha entendido que una vez se desmarcaron de la Santa Sede, esta, como propietaria de esos inmuebles, puede exigir que salgan de ellos por tratarse de alguien ahora ajeno a la orden. Esta vez no cabe recurso judicial, baza esgrimida por las hermanas para mantenerse en Belorado, si bien tienen otro convento en Bizkaia y han trasladado recientemente allí a las religiosas más ancianas.

Más información Las monjas excomulgadas de Belorado denuncian el envenenamiento de sus perros y que se sienten “perseguidas”

El requerimiento del juzgado apela a que la sede quede “libre, expedita y a disposición” de las hermanas que se han mantenido en la línea religiosa de la orden de Santa Clara y bajo el mando del Arzobispado. Deberán hacerlo antes de las 9.30 del 10 de febrero, momento en el cual los agentes podrán hacer cumplir por la fuerza el pronunciamiento de la magistrada.

El anuncio, que ha comunicado el Arzobispado de Burgos, llega semanas después de que dos hermanas cismáticas fuesen detenidas por la Guardia Civil en el marco de una investigación por la posible venta de arte sacro y bienes vinculados al monasterio junto a un anticuario acusado de colocar en el mercado estas propiedades o patrimonio. Los guardias entraron en el monasterio de Belorado para efectuar registros en las dependencias y salas comunes de las residentes en él. Dos de ellas, incluida la exabadesa, acabaron detenidas aunque posteriormente las dejaron en libertad provisional. La Guardia Civil también entró en el convento hace menos de un mes para llevarse a cinco mujeres más ancianas y con patologías, para garantizar su bienestar.