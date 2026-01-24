Francisco de los Cobos, el fedatario de la primera vuelta al mundo

El 7 de septiembre de 1522, Juan Sebastián Elcano, todavía a bordo de la nao Victoria, envió una misiva al emperador Carlos I de España y V de Alemania para informarle de la gesta que acababa de protagonizar: había dado la primera vuelta al mundo. El correo del rey, Luis de Castellanos, recorrió a caballo en apenas en tres días los polvorientos caminos desde la Casa de Contratación de Sevilla y la Corte, que por entonces se encontraba en Valladolid. Y el 10 de septiembre la carta fue recepcionada por el poderoso e influyente secretario del rey, el ubetense Francisco de los Cobos, que se convirtió en el fedatario de la primera vuelta al mundo y en una de las primeras personas, antes incluso que el propio monarca, en asumir que la tierra era redonda y en conocer la primicia del éxito de la mayor hazaña marítima de todos los tiempos.

“Probablemente, Francisco de los Cobos fue una de las primeras personas en tomar conciencia de la redondez del planeta y de que era posible circunnavegarla por mar con una buena embarcación y, por supuesto, con una tripulación valiente”, indica Vicente Ruiz García que, junto a Ana Crespo Solana, es el autor de La primera vuelta al mundo y Francisco de los Cobos, Secretario de un imperio universal y ultramarino (colección Cátedra de Historia y Patrimonio Naval de la Universidad de Murcia).

Carta de Carlos I a Elcano, acusando recibo de aquella en la que le informaba de su regreso con la nao 'Victoria' (1522). /Archivo Histórico de Euskadi Digitaliza: JV2015/Euskadiko Art

Desde febrero de 1518, Francisco de los Cobos (Úbeda, Jaén, 1477-1547) se había hecho con el control de la Secretaría del Consejo de Indias, en sustitución de Lope Conchillos, recién caído en desgracia acusado de prevaricación. A partir de entonces el poderoso secretario comenzaría a manejar los asuntos de ultramar, interviniendo en los preparativos de la conocida como expedición de la especiería emprendida por Fernando de Magallanes, entre otras empresas transoceánicas.

Desde muy joven Francisco de los Cobos comenzó a trabajar al servicio de la corona de Castilla, desempeñando la labor de ayudante del despacho de su tío Diego de Vela, contador y secretario de la reina Isabel I de Castilla, así como el de asistente del secretario Hernando de Zafra, siendo nombrado escribano de cámara. Posteriormente Cobos inició un vertiginoso ascenso político, siendo nombrado Contador Mayor de Granada y Regidor en Úbeda y Granada. Tras la muerte del rey Fernando de Aragón, marchó a Flandes, donde fue nombrado secretario del rey Carlos en 1516, gracias al apoyo de Guillermo de Croy. Cuatro años después, en 1520, acompañó al monarca en su viaje a Flandes y Alemania, siendo nombrado miembro del Consejo Real en 1522.

A finales del invierno de 1518, Francisco de los Cobos, Carlos I y toda la corte se encontraban en Valladolid, donde el rey recibió en audiencia a un tal Fernando de Magallanes, un marino portugués que ofreció a Carlos de Habsburgo una oferta muy tentadora: llegar por occidente a las islas Molucas, donde se hallaban las especias, cotizados ingredientes medicinales e imprescindibles elementos vegetales para conservar los alimentos en los albores de la Edad Moderna. Entre los marinos que partieron de España se encontraba Juan Sebastián Elcano, hombre experimentado en la mar, pero proscrito ante la justicia por haber vendido una nao en tiempo de guerra a unos comerciantes extranjeros como pago por una deuda

El 21 de diciembre de 1521 iniciaron el viaje de vuelta 47 marinos y 13 esclavos indios. Elcano y sus hombres lograron doblar el cabo de Buena Esperanza en medio de terribles tempestades y ascender por la costa africana. “Las bajas fueron diarias por el hambre y el escorbuto puesto que no cabía la posibilidad de pedir socorro a las factorías portuguesas. Tan sólo cuando los últimos víveres fueron consumidos y la nao Victoria estaba a punto de hundirse por las vías de agua que atravesaban su casco, Elcano aceptó hacer escala en Cabo Verde”, expone el investigador Vicente Ruiz.

Cobos dio a conocer al emperador la noticia de la hazaña del Elcano. Ambos se interesaron vivamente por lo sucedido en el viaje: el motín en San Julián, la muerte de Magallanes y la rentabilidad de la expedición. Fue entonces cuando Elcano presentó a Francisco de los Cobos dicho memorial de petición de mercedes entre las que destacaban la Capitanía mayor de cualquier Armada, la tenencia de una fortaleza o el hábito de Santiago, además de otras concesiones para los que Elcano señalaba como parientes que le habían ayudado en el viaje. Las peticiones fueron rechazadas por incongruentes y desmesuradas para la época con la rúbrica de Cobos al margen de cada una de ellas.

Pieza esencial de la política ultramarina

Portada del libro 'La primera vuelta al mundo y Francisco de los Cobos, Secretario de un imperio universal y ultramarino'.

El estudio revela también que Cobos redactó y refrendó las Capitulaciones de Valladolid, firmó las instrucciones de Aranda de Duero y gestionó toda la documentación clave de la Armada de la Especiería. Asimismo, fue quien respondió por escrito a Elcano tras su llegada a Sanlúcar y quien evaluó y limitó sus peticiones de mercedes o favores. “El libro permite reubicar a Cobos -tradicionalmente eclipsado por figuras como Gattinara- como pieza esencial de la política ultramarina de Carlos I y como figura administrativa central en el mayor logro marítimo del siglo XVI”, subraya Ruiz, que también es director de la UNED en Jaén.

En los 16 capítulos de esta publicación se abordan desde la expedición de Magallanes-Elcano hasta el legado político, artístico y cultural de Francisco de los Cobos. Los primeros capítulos exploran el impacto histórico, científico y político de la primera circunnavegación global, analizando sus consecuencias en la configuración de una nueva identidad mundial y el papel de España en la gobernanza del Nuevo Mundo. También se examina su mecenazgo artístico, su legado arquitectónico en Úbeda y su relación con figuras como la emperatriz Isabel de Portugal. Al mismo tiempo se incluyen estudios sobre la cultura material, la iconografía y la proyección global de la monarquía hispánica, así como análisis literarios y numismáticos que enriquecen la comprensión de la época.

“Francisco de los Cobos, el hombre que primero supo que se había circunnavegado la Tierra, fue el engranaje olvidado que hizo posible la mayor gesta marítima de la historia”, comenta, contundente, Vicente Ruiz. El germen de esta investigación fue el congreso nacional celebrado en Úbeda en 2022 para conmemorar los 450 años de la muerte de Francisco de los Cobos. En la obra, que busca llenar un vacío historiográfico sobre este personaje, han participado otros investigadores como Carlos Martínez Shaw, Pablo Emilio Pérez Mallaina, José Miguel Delgado Barrado, Sergio Ramiro o José Miguel Gámez.