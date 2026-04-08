La Policía investiga el robo de un busto de bronce de Cervantes en Miranda de Ebro

Alguien ha robado el busto del escritor Miguel de Cervantes Saavedra en Miranda de Ebro (Burgos, 36.000 habitantes). El material de la escultura de la pesada cabeza del novelista, el bronce, invita a la Policía Nacional a pensar en un móvil económico como motivo de la desaparición salvo especial obsesión o interés por motivos culturales. La pieza que homenajea a Cervantes se encontraba en una céntrica plaza mirandesa con el mismo nombre y dedicada a varias firmas clave de la historia de la literatura española, como Rosalía de Castro, Federico García Lorca o Miguel de Unamuno. A su lado hay una pieza con relieves relativos a Don Quijote de La Mancha y Sancho Panza. Las primeras investigaciones apuntan a una sustracción en la noche del lunes al martes, pues fue este día cuando se detectó la ausencia del busto.

Portavoces del Ayuntamiento del municipio burgalés remiten un comunicado sobre el robo del busto de Cervantes: “El Ayuntamiento lamenta este tipo de hechos, que suponen además un perjuicio para toda la ciudad y que no tienen ningún sentido ni justificación. Deja en manos de la investigación el esclarecimiento de los mismos y espera que se pueda averiguar el paradero del busto”. El consistorio va a tramitar la denuncia este miércoles y propiciará que la Policía Nacional reciba el encargo de las pesquisas.

Fuentes de este cuerpo admiten que tanto ellos como la Policía Local mirandesa tienen constancia de los hechos y que buscarán coordinarse aunque la competencia es de la Nacional. “Es una sustracción de algo único, particular, cualquier ciudadano sabe que el bronce o sus aleaciones en cobre son valiosos, es una escultura bastante pesada así que puede tener bastante valor”, detallan estos informadores, apuntando que hurtos como este “suelen producirse por delincuentes tradicionales, la salida natural son centros de reciclaje o desguaces”. La Policía dispone de programas específicos en lugares como esos para detectar si llegan piezas robadas o elementos valiosos: “Hay muchos hechos delictivos como en vías de comunicación (raíles viejos o en desuso de ferrocarriles) o estaciones eléctricas”. Los agentes no descartan que ante las características de la estatua pueda haber una “motivación cultural” detrás del robo, con la posibilidad de venderlo al extranjero si consiguen regatear a las autoridades.

La noticia del robo en Miranda de Ebro llega unos dos meses después de que se produjera un suceso similar por la desaparición de una estatua de bronce, en su caso en la localidad cántabra de Pedreña y en esta ocasión en homenaje al fallecido golfista Severiano Ballesteros, nacido en ese municipio santanderino. La Guardia Civil asumió la búsqueda y consiguió detener a una persona por sustraer la escultura y trocearla con el propósito de vender el bronce que la componía, material muy cotizado por ladrones por su valor en el mercado ilícito y cuyos orígenes no siempre se comprueban o se pueden rastrear.