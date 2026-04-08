Desarticulada una red criminal que cometió 27 alunizajes en cinco meses en joyerías de varias provincias

Los seis detenidos, cuatro ya en prisión, utilizaban vehículos de gran potencia para acceder a los establecimientos y hacerse con el botín, en su mayoría joyas y relojes de alta gama, valorado en un millón de euros

La Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra han desarticulado un grupo criminal presuntamente responsable de 27 robos con fuerza. En un margen de apenas cinco meses, atracaron joyerías ubicadas en poblaciones de distintas provincias mediante el método del alunizaje. En el operativo conjunto han sido detenidas seis personas de entre 27 y 60 años por delitos de pertenencia a grupo criminal, robos con fuerza, hurto, falsificación documental y receptación. Cuatro de ellas están en prisión provisional. El valor de las joyas sustraídas ―que vendían de inmediato en establecimientos de segunda mano, dificultando su trazabilidad―, de los vehículos utilizados y de los daños ocasionados asciende a aproximadamente un millón de euros en total, según han informado desde la Comandancia de la Guardia Civil de Castellón.

En la desarticulación de este grupo criminal han intervenido las Unidades Orgánicas de Policía Judicial de las Comandancias de la Guardia Civil de Castellón, Madrid, Toledo y Teruel junto con la UTI de Terres de l’Ebre de Mossos d’Esquadra. Tras meses de investigación, los agentes corroboraron la existencia de un “idéntico modus operandi” en los robos a varias joyerías de las localidades de Benicàssim (Castellón), Sonseca (Toledo), Andorra (Teruel), La Sènia y Flix (Tarragona), Villarejo de Salvanes (Madrid) y Campohermoso-Nijar (Almería).

Los 27 robos atribuidos a la organización fueron cometidos entre los meses de noviembre de 2025 y marzo de 2026. El grupo contaba con capacidad logística para desplazarse entre provincias y operar de forma continuada en diferentes puntos del territorio.

Los agentes detienen a uno de los responsables de los robos en joyerías. Guardia Civil

Según han informado las mismas fuentes, los integrantes “actuaban de forma perfectamente coordinada y con un claro reparto de funciones”. Realizaban labores previas de vigilancia y reconocimiento de los establecimientos, seleccionando cuidadosamente los objetivos antes de ejecutar los robos. Para cometer los atracos ocultaban su rostro, empleaban guantes para dificultar la acción policial y utilizaban el método del alunizaje con vehículos de gran potencia, en muchos casos sustraídos o con placas manipuladas, con los que accedían de forma violenta a los establecimientos. Una vez en el interior, sustraían principalmente joyas y relojes de alto valor en un corto espacio de tiempo, mientras otros miembros del grupo realizaban funciones de vigilancia y apoyo para asegurar la huida.

Las investigaciones han permitido determinar que las joyas sustraídas eran vendidas de forma inmediata en un establecimiento de segunda mano, dificultando su recuperación y trazabilidad.

Dinero incautado en la operación policial. Guardia Civil

En la fase final de la operación se llevaron a cabo cinco registros domiciliarios y uno en un establecimiento de compraventa de oro y joyas en las provincias de Castellón, Madrid y Toledo, en los que se intervinieron efectos procedentes de los robos y otros elementos de interés para la investigación.

A los seis detenidos se les atribuyen delitos de pertenencia a grupo criminal, robos con fuerza, hurto, falsificación documental y receptación. La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión provisional para cuatro de los arrestados.