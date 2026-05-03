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España

Sánchez, obligado a pernoctar en Turquía por un problema en su avión

El presidente viajaba a Armenia para asistir a una cumbre europea

Pedro Sánchez, el pasado viernes en un mitin del PSOE en Málaga, su último acto público antes del viaje a Armenia. Jorge Zapata (EFE)
El País
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Madrid -
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El avión que transportaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con destino a Armenia ha tenido que realizar este domingo un aterrizaje imprevisto en Ankara, la capital de Turquía, donde la comitiva española se ha visto obligada a pasar la noche. Sánchez tiene previsto reanudar viaje este lunes, una vez solventados los problemas en el aparato, según ha informado la Secretaría de Estado de Comunicación.

El jefe del Ejecutivo español había sido invitado por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinian, a asistir en Ereván, la capital de ese país, a la 8ª Cumbre de la Comunidad Política Europea. La conferencia, que se celebra bajo el lema Construyendo el futuro: unidad y estabilidad en Europa, forma parte de la iniciativa del Consejo Europeo de estrechar relaciones con el país caucásico.

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