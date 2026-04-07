Detenidos cuatro hombres en Madrid que planeaban un atraco disfrazados de policías

Los arrestados se encontraban dentro de un coche, en el que se localizaron pasamontañas y anotaciones de transacciones de droga, y habían escondido tras unos arbustos un arma de fuego y una sirena

La Policía Nacional ha informado de la detención de cuatro hombres en el distrito madrileño de Hortaleza después de descubrir que planificaban un posible atraco y se hacían pasar por agentes. En el coche en el que se encontraban los arrestados encontraron pasamontañas y anotaciones sobre futuras transacciones de drogas. En un arbusto también habían escondido un arma de fuego y una sirena policial.

Los hechos tuvieron lugar en la mañana del pasado 24 de marzo, cuando una llamada recibida a través de la Sala CIMACC 091 alertó de que los ocupantes de un vehículo estaban manipulando lo que parecía ser un arma de fuego, según ha informado la Policía en un comunicado.

A su llegada, los agentes identificaron a los cuatro individuos y, tras inspeccionar el interior del coche, localizaron un pasamontañas y otras prendas de color negro para ocultar el rostro, así como anotaciones de transacciones de droga y más de 900 euros en efectivo.

Posteriormente, los policías realizaron una batida por la zona y localizaron en un área ajardinada, oculto tras unos arbustos, una bolsa que contenía un arma de fuego y un rotativo luminoso de tipo policial, presuntamente utilizado para simular ser agentes.

Los cuatro sospechosos fueron detenidos por presuntos delitos de usurpación de funciones públicas, tentativa de robo con violencia y grupo criminal, y todos ellos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.