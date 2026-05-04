El Papa recibe por sorpresa a Albares, que constata una “enorme sintonía” con el Vaticano en política internacional

León XIV tiene un gesto de “amistad y cariño” con España, a un mes de su visita, al improvisar una audiencia con el ministro de Exteriores. La Santa Sede ve como algo “positivo” la regularización de inmigrantes

El papa León XIV ha recibido hoy por sorpresa, pues no estaba previsto en la agenda del día, al ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que estaba citado este lunes en el Vaticano con su homólogo en la Santa Sede, monseñor Paul Richard Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados. El Pontífice tenía nueve audiencias previstas, pero finalmente ha hecho un hueco a Albares, que ha accedido de inmediato a la invitación, y han hablado durante 20 minutos.

Se trata de un gesto poco frecuente en el rígido protocolo vaticano y se produce en vísperas de la próxima visita de León XIV a España, del 6 al 12 de junio. “Lo recibo como un gesto fuerte de reconocimiento y de amistad y de cariño hacia España”, ha dicho luego Albares en un encuentro con los medios en la plaza de San Pedro. “Soy muy consciente de lo que esa audiencia representa y de que en una agenda tan cargada como la que tiene el Santo Padre hoy, pues que haya hecho un espacio tan largo para recibirme”.

El viaje del Papa a España, cuyo programa aún no se conoce pero que previsiblemente se hará público esta semana, ha sido el principal tema de conversación, ha confirmado el ministro, que ha aprovechado el momento para entregarle en mano al Papa la invitación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

“No entraré en muchos detalles, evidentemente, de nuestra conversación. Hemos evocado algunos de los momentos fuertes, importantes, que va a tener durante esa visita. En concreto, porque ya es público, el momento que va a tener en la Sagrada Familia, en Barcelona. Es una persona que conoce bien España. La conversación se ha producido en español, un idioma que, evidentemente, él domina perfectamente. Hemos estado hablando de sus orígenes españoles, gallegos, muy en concreto por vía materna. También vivió, y me lo estuvo comentando en el año 82, unos meses en España. Es un país que él conoce bien”, ha comentado el ministro.

Albares ha hecho hincapié en la “enorme sintonía” entre la Santa Sede y el Gobierno español en la visión de la política internacional: “Hay una gran coincidencia en los posicionamientos del Vaticano con respecto a la política exterior humanista de España en estos momentos”. Pero también, ha subrayado, en el plano interno: Albares ha asegurado que Gallagher le ha preguntado por la regularización de inmigrantes y “ha trasladado que lo veía como un gesto positivo, y hemos hablado después del fenómeno migratorio más amplio”. Con el Papa no ha hablado de este tema, ha precisado.

El jefe de la diplomacia española ha enumerado con detalle los puntos de encuentro del Gobierno con el Vaticano, en un momento en que el Papa se ha enfrentado directamente a Donald Trump y se opone a la guerra en Irán, al igual que Pedro Sánchez. Es una carta que el presidente español puede jugar en clave interna, al subrayar que en realidad el Ejecutivo está defendiendo el mensaje cristiano, incluida la política de inmigración. De hecho, una de las tres escalas del viaje de León XIV a España, después de Madrid y Barcelona, será Canarias, una visita ya planteada por su predecesor, Francisco, a raíz de la emergencia migratoria.

“He saludado el viaje que ha hecho el Papa a África, la defensa de la dignidad de todo ser humano, también de los migrantes, y el respeto a sus derechos humanos. Ese posicionamiento a favor del derecho internacional que protege a todas las naciones por igual, también a las pequeñas y a las medianas, como hablaba Monseñor Gallagher”, ha señalado Albares. “Igualmente su rechazo a la guerra como forma de resolver conflictos entre Estados, el privilegiar la diplomacia, el diálogo, la palabra para resolver cualquier conflicto que se pueda dar a nivel de Estados y esa defensa también del multilateralismo para hacer frente a los problemas globales, sean los que sean: el medio ambiente, la lucha contra el cambio climático, el subdesarrollo, la canalización de los flujos migratorios. Por lo tanto, una enorme sintonía en estos momentos entre los posicionamientos del Vaticano, muy claramente en Oriente Medio, en Palestina, el rechazo a la guerra, también en Ucrania, en la defensa del derecho internacional y del multilateralismo y en los grandes desafíos globales con respecto a lo que es la política exterior humanista de España”, ha detallado el ministro de Exteriores español.

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, inaugura este lunes la nueva sede de la Cancillería en el Palacio de Santiago de los Españoles en Piazza Navona. MAEC (EFE)

En cuanto a otras cuestiones, Albares no ha querido valorar las informaciones sobre un informe presentado en el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, aún pendiente de aprobación, en el que se cuestiona que Ceuta y Melilla sean españolas y se apoya una supuesta mediación del secretario de Estado, Marco Rubio, entre España y Marruecos en este asunto. Se trata de afirmaciones introducidas por un congresista republicano, Mario Díaz-Balart. “La españolidad de Ceuta y Melilla, igual que la de Valladolid y de Santiago de Compostela, está fuera de toda duda. Permítame, hoy estoy aquí en el Vaticano. He venido a hablar sobre todo de la visita de Su Santidad a España y nada más”, ha concluido el ministro, que a continuación dio media vuelta y se ha ido sin aceptar más preguntas.

Antes de su visita al Vaticano, a primera hora de la mañana, Albares ha inaugurado la nueva sede de la embajada de España en Roma, en Piazza Navona. Esta nueva ubicación, en pleno centro de la ciudad, ha sido abierta hace unos meses después de años de obras. De este modo la Cancillería ha abandonado su tradicional emplazamiento durante décadas en el palacio Borghese.