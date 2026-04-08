El pulso social contra un gran parque eólico en El Escudo (Cantabria) paraliza las obras a falta de dos molinos para terminar

El Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) ha suspendido las obras de un parque eólico en El Escudo (Cantabria), donde solo quedan dos molinos de los 23 proyectados para concluir los trabajos. La autoridad ministerial ha ordenado la paralización de esas labores después de que el colectivo Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria haya presentado un recurso de alzada contra la autorización de la construcción del parque eólico. El Miteco actúa de oficio e insta a la paralización hasta que se resuelva ese recurso. La asociación crítica lleva años denunciando el proyecto energético por su impacto “social y medioambiental” pero sus procedimientos judiciales no han prosperado; este recurso se corresponde con la vía administrativa. Portavoces de la empresa afectada, Biocantaber, asociada a Iberdrola, critican la medida, reivindican que tienen “en regla todos los permisos” y lamentan que tienen casi todos los aerogeneradores construidos y que ahora han de detenerse.

La controversia se ratificó el pasado 20 de marzo, cuando el ministerio se dirigió a la empresa para solicitarles la interrupción de los avances del polígono eólico en esta zona montañosa de Cantabria que comprende a los municipios de Luena, Campoo de Yuso y Molledo. El oficio de la Subdirección General de Infraestructuras e Integración del Sistema Energético de la Dirección General de Política Energética y Minas indicaba que el recurso interpuesto por la plataforma cántabra no se había resuelto en el plazo adecuado, un mes según la normativa pertinente, y que por ello debía aplicarse esta paralización cautelar.

La agrupación social que se ha opuesto al proceso ha emitido un comunicado donde recopila los varios recursos presentados contra el parque eólico en materia de impacto ambiental y autorización de construcción. Ante el reciente pronunciamiento ministerial sobre su último recurso, el grupo entiende que las obras del Escudo “por consiguiente, no se debieron haber empezado, como la Plataforma ha solicitado de forma reiterada” ante “otra delictiva ilegalidad, muestra de inmoralidad, corrupción de tamaño similar a la de todas las que rodean al evidente, ilegal caos que es la generación energética eólica, al menos, en nuestra región”. Portavoces del área de Energía del ministerio rebajan esa interpretación e informan de que “se ha presentado un recurso de alzada contra la autorización administrativa de construcción y se suspende cautelarmente hasta que se resuelva. Cuando se ha presentado el recurso, se actúa de oficio y se paraliza la construcción”.

Entretanto, portavoces de la empresa agraviada expresan su incredulidad ante esta interrupción de sus obras. “El proyecto se encuentra en proceso de construcción y solo quedan por montar dos de los 23 aerogeneradores proyectados, uno ya con la obra civil completada”, afirman, y aseguran que el Miteco no les ha informado de los “recursos” vertidos en su contra. La entidad destaca que no han perdido ningún permiso, teniéndolos “todos en regla”, y que han ganado anteriores recursos judiciales: “Desconocemos a qué recursos se puede referir el ministerio cuando los juzgados ya se han pronunciado con claridad”.

Los responsables de comunicación del Miteco detallan que ese bagaje favorable para la empresa en los tribunales “no tiene nada que ver” con lo sucedido actualmente: “Una cosa son los recursos que se hayan interpuesto y otra actuar con el recurso de alzada, esto es una vía administrativa”. Esta paralización se corresponde estrictamente con el cumplimiento de la legalidad, añaden, a expensas de que se zanje de forma definitiva si todo cumple las condiciones adecuadas. Estos informadores explican que esta misma semana se han aprobado, en el decreto de actuaciones para reaccionar a los efectos de la guerra de Irán, dos claves que influyen en el episodio de El Escudo y parques similares y los tiempos permitidos para su desarrollo: “Incluye que el último de los hitos de construcción y análisis se prolongue hasta el 31 de diciembre de 2030, da más margen para terminarlos. Las cadenas de suministros están tensas y aunque los constructores de los parques eólicos quieran el sistema no da abasto. Otra medida es no contar el tiempo en que los parques están suspendidos cautelarmente, sea por procesos administrativos o judiciales, hay varios casos en Galicia”.

La plataforma crítica ha constatado, según su portal web, que las labores se han detenido y, al mismo tiempo que se preguntan por los pormenores de este caso ante “la llamativa situación que supone ver lleno de carísima maquinaria parada, trozos de aerogeneradores, cables, tubos, material de obra… todo ello abandonado, sin trabajadores, en medio del bellísimo territorio propiedad en mano común de los vecinos, reciente, grave e impunemente agredido, tras ser usurpado por insensatos que se afanan en dañar su utilidad y valor social e histórico”. El colectivo admite la necesidad de buscar nuevas fuentes de energía renovable e insta a que se tengan más en cuenta los parajes naturales, como el del puerto cántabro de El Escudo, al ejecutar estos proyectos: “Insistimos en la urgente necesidad de un serio debate sobre los medios para frenar la caótica emergencia climática, el masivo consumo de madera, carbón, uranio, gas, petróleo… y la emisión de dióxido de carbono haciendo sostenible la generación de energía fotovoltaica y eólica”.