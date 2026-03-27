Última hora de la actualidad política, en directo | Cuerpo y España prometen sus cargos ante el Rey en La Zarzuela
El nuevo vicepresidente primero y el ministro de Economía recogerán sus carteras de manos de María Jesús Montero en un acto en el ministerio de Hacienda
El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, han prometido este viernes sus cargos ante el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela, tras la salida de María Jesús Montero, que deja ambos cargos para presentarse como candidata socialista a las elecciones autonómicas de Andalucía del 17 de mayo. Pasado el mediodía, ambos acudirán al Ministerio de Hacienda para recoger sus nuevas carteras de manos de Montero. Además, el presidente del Gobierno recibirá en La Moncloa al lehendakari, Imanol Pradales, para cerrar acuerdos sobre migración y aeropuertos en la tercera reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación Estado-Euskadi.
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Cuerpo y España prometen sus cargos ante el Rey en La Zarzuela
El nuevo vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, han prometido ya ante el rey Felipe VI sus nuevos cargos en una ceremonia en el Palacio de la Zarzuela a la que ha asistido también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Arcadi España (Carcaixent, Valencia, 51 años) ha convertido el pragmatismo, el diálogo y la moderación en su principal capital político. Licenciado en Económicas, medido y prudente, ha pasado por casi todos los estamentos políticos dentro del PSOE y de los gobiernos central y autonómico. El nuevo ministro de Hacienda ejercía de secretario de Estado de Política Territorial y anteriormente fue consejero de Hacienda Política en la Generalitat Valenciana, presidida por Ximo Puig, entre otros cargos. Su trayectoria política no ha dejado de ser ascendente desde su desempeño como asesor del ministo de Trabajo Jesús Caldera y después de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Tras menos de tres años al frente del Ministerio de Economía, Carlos Cuerpo (Badajoz, 45 años) ha sido nombrado este jueves vicepresidente primero del Gobierno, siguiendo la estela de la que fue su antecesora e impulsora de su salto al Consejo de Ministros: Nadia Calviño. De talante moderado, con un perfil marcadamente técnico y una amplia trayectoria en la administración tanto nacional como comunitaria, Cuerpo tuvo un desembarco discreto en el Ejecutivo, pero con el tiempo ha ganado visibilidad y peso político.
El presidente del Gobierno procedió este jueves al relevo de María Jesús Montero, una decisión obligada por su marcha como candidata a la Junta de Andalucía y que se ha zanjado con cambios quirúrgicos en el seno del Ejecutivo, limitados a la promoción de Carlos Cuerpo como vicepresidente primero y al nombramiento inesperado de Arcadi España como nuevo ministro de Hacienda.
No fue una revolución, una gran crisis como la de 2021, sino más bien un cambio quirúrgico. Sale María Jesús Montero, que tenía dos cargos, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, y la sustituye en el primero uno que ya estaba, Carlos Cuerpo, y otro que era secretario de Estado, la segunda fila del Ejecutivo: Arcadi España, nuevo ministro de Hacienda. Ni fichajes, ni experimentos, ni relevos en los ministerios más quemados. Pero sí una clara renovación de la imagen —Cuerpo y España son caras bastante nuevas— y un mensaje de fondo: Sánchez no se ve como un político de salida, quiere seguir hasta 2027 y dar la batalla para mantenerse en La Moncloa y por eso propone nombres poco conocidos pero con futuro, y con perfil económico en plena guerra de Irán, frente a la otra gran opción para la vicepresidencia primera, Félix Bolaños, que habría lanzado un mensaje político muy diferente, más político y menos novedoso. Sánchez opta por Cuerpo y no por Bolaños para poner todo el foco en la economía y apostar por la calma del ministro de Economía para forzar al PP a hablar de este asunto en el que el Gobierno se mueve mucho más cómodo.
Buenos días. Arrancamos la narración de la actualidad política de este viernes, marcada por el relevo al frente del Ministerio de Hacienda motivado por la salida de María Jesús Montero para ser candidata del PSOE a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, tomará el relevo de la vicepresidencia primera, mientras que Arcadi España será el nuevo ministro de Hacienda. Ambos jura sus nuevas responsabilidades ante el Rey en el palacio de El Pardo, antes de trasladarse al Ministerio de Hacienda, donde tendrá lugar el acto de traspaso de carteras.
Además, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibirá en La Moncloa al lhendakari, Imanol Pradales, con quien tratará asuntos como las medidas para paliar las consecuencias de la guerra de Irán, la huelga de médicos y las transferencias pendientes.
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