Última hora de la actualidad política, en directo | Cuerpo y España prometen sus cargos ante el Rey en La Zarzuela

El rey Felipe VI, flanqueado por Carlos Cuerpo y Arcadi España, en la ceremonia en la que han asumido sus cargos en La Zarzuela, este viernes.

El nuevo vicepresidente primero y el ministro de Economía recogerán sus carteras de manos de María Jesús Montero en un acto en el ministerio de Hacienda

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, han prometido este viernes sus cargos ante el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela, tras la salida de María Jesús Montero, que deja ambos cargos para presentarse como candidata socialista a las elecciones autonómicas de Andalucía del 17 de mayo. Pasado el mediodía, ambos acudirán al Ministerio de Hacienda para recoger sus nuevas carteras de manos de Montero. Además, el presidente del Gobierno recibirá en La Moncloa al lehendakari, Imanol Pradales, para cerrar acuerdos sobre migración y aeropuertos en la tercera reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación Estado-Euskadi.

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